Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет

Paramount снимет ужастик по телесериалу 90-х 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Боишься ли ты темноты?"
Один из самых ожидаемых фильмов 2019 года собирается выпустить Paramount Pictures. «Боишься ли ты темноты?» — экранизация сериала 90-х годов. Фильм расскажет о том, как группа детей собирается в лесу, чтобы рассказывать истории о призраках.
Оригинальный сериал выходил на канале Nickelodeon с 1992 по 1996 год. По некоторым данным, режиссером картины выступит Дэниел Джон Карузо, известный по работе над такими фильмами, как: «Три икса: Мировое господство», «Паранойя», «На крючке» и другие.
Шоу вращалось вокруг группы подростков, которые называли себя «Полуночным обществом». Каждую неделю в секретном месте в лесу один участник рассказывал друзьям страшную историю, которая основывалась на сказках и городских легендах. Новый фильм будет полностью оригинальной историей, рассказанной «Полуночным обществом». Paramount Pictures планирует выпустить картину 11 октября 2019 года, об этом сообщил портал Bloody Disgusting.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джон Сноу приручает Беззубика
Забавные ляпы в сериале «Друзья»
Новогодние фильмы, которые уже пора пересмотреть
«Счастливы вместе»: как сложилась жизнь актеров
Актеры, которые могли бы сыграть в культовых лентах
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:21
Что стало с главными героями сериала «Марш Турецкого»
Актеры
04:03
Прототипы мультяшных героев
Фильмы
09:07
Что вырезала цензура из советских фильмов
Фильмы
10:31
Нелепые сцены, где актеры переигрывали
Актеры
07:29
Что не показали в «Игре престолов»
Сериалы
00:17
Пугачеву прогнали с новогоднего огонька
ТВ
03:00
Почему Квинихидзе разрешал композитору излишества
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение