Paramount снимет ужастик по телесериалу 90-х

Один из самых ожидаемых фильмов 2019 года собирается выпустить Paramount Pictures. «Боишься ли ты темноты?» — экранизация сериала 90-х годов. Фильм расскажет о том, как группа детей собирается в лесу, чтобы рассказывать истории о призраках.

Оригинальный сериал выходил на канале Nickelodeon с 1992 по 1996 год. По некоторым данным, режиссером картины выступит Дэниел Джон Карузо , известный по работе над такими фильмами, как: «Три икса: Мировое господство», «Паранойя», «На крючке» и другие.

Шоу вращалось вокруг группы подростков, которые называли себя «Полуночным обществом». Каждую неделю в секретном месте в лесу один участник рассказывал друзьям страшную историю, которая основывалась на сказках и городских легендах. Новый фильм будет полностью оригинальной историей, рассказанной «Полуночным обществом». Paramount Pictures планирует выпустить картину 11 октября 2019 года, об этом сообщил портал Bloody Disgusting.