Советские фильмы о путешествиях во времени

Героям каких советских фильмов посчастливилось побывать в другом времени, и что из этого вышло.

“Иван Васильевич меняет профессию”

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Наверное, первое, что придет на ум, это картина Леонида Гайдая , снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». В центре сюжета — простой советский инженер, сумевший создать самую настоящую машину времени, которая соединяет настоящее время с эпохой правления Ивана Грозного . В результате царь попадает в XX век, а на его месте случайно оказывается управдом Бунша, который по странному совпадению оказывается не только тезкой правителя, но и его полным тезкой.

Рассказывать о том, какие приключения выпали на долю героев фильма, вряд ли необходимо: знаменитую картину все наверняка помнят наизусть.

“Гостья из будущего”

Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Фильм про Алису Селезневу , попавшую из будущего в советскую действительность, обожали все школьники Советского Союза. При этом в успех картины по произведению Кира Булычева практически никто не верил. Телевизионное руководство пребывало в уверенности, что подобные фильмы советским людям (а тем более детям) совершенно не нужны. Но картина в итоге стала классикой, а юные актеры, сыгравшие в ней, невероятно популярными. Наташе Гусевой, например, мешками приходили письма с признаниями в любви и словами восхищения.

“31 июня”

Кадр из фильма "31 июня"

Музыкальная сказка, премьера которой состоялась 31 декабря 1978 года, могла стать первым советским мюзиклом, но ее запретили сразу после единственного показа. Поводом стала эмиграция Александра Годунова , исполнившего одну из главных ролей, в США. Картина пролежала на полке долгие семь лет.

Герои фильма путешествуют через века (из XII в XXI и обратно) благодаря чудесному лунному дню, 31 июня. В XXI веке принцесса Мелисента, попавшая в будущее из средневековой Великобритании, встречает художника Сэма Пенти, который ищет модель для рекламы чулок. Увидев Мелисенту, он понимает, что ее образ идеально вписывается в концепцию его задумки. Но в итоге герои влюбляются друг в друга.

Красивая сказка в итоге была разрешена к показу и завоевала любовь зрителей.