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Названы лучшие фильмы 2018 года 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Власть"
Главный кинокритик журнала The Hollywood Reporter Тод МакКарти выбрал десять лучших фильмов 2018 года. Как он написал: «Этот год был удивительным. Санденс был подарком, который открыл для нас ряд ценных документальных фильмов. Это был год громких премьер, что и подтверждают награды на различных кинофестивалях».
Кинокритик отметил картину Адама МакКея «Власть», которую он назвал разрушительной сатирой. Кристиан Бэйл исполнил роль вице-президента США Дика Чейни, критик оценил его игру и назвал ее блестящей. На российских экранах картина появится 21 февраля 2019 года.
На второе место МакКарти поставил картину Альфонса Куарона «Рома», который рассказывает историю обычной мексиканской семьи среднего класса. Действие фильма происходит в 1970-х годах. В частности, Куарон наблюдает за необразованной и беспомощной горничной, которая оказывается в центре событий. Стоит отметить, что картина стала победителем Венецианского кинофестиваля.
Третье место в рейтинге кинокритика заняла картина режиссера Мариэль Хеллер «Сможете ли вы меня простить?» В фильме рассказывается о писательнице Ли Израэль, которую не замечало общество, пока она не начала подделывать письма покойных литераторов. Критик отметил замечательный актерский дуэт Мелиссу МакКарти и Ричарда Гранта, за «игрой которых хочется наблюдать».
Также в список вошли «Холодная война» Павла Павликовского, «Пылающий» Ли Чхан-дона, «Восьмой класс» Бо Бернэма, «Наездник» Хлои Чжао, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды. Десятку замыкает восстановленная версия незавершенного фильма Орсона Уэллса «Другая сторона ветра».
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