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Почему подростковые комедии вновь обрели популярность 

Heroine.ru 8 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Леденящие душу приключения Сабрины"
Одним из самых ярких музыкальных видео года стал клип Арианы Гранде на песню «Thank u, next», и вовсе не из-за вирального танцевального сумасшествия, как это обычно было принято в индустрии. Видео стало данью культовым подростковым фильмам нулевых — и во многих оно вызвало чувство глубокой ностальгии.
Жанр подростковых комедий и историй взросления — coming-of-age — в этом году ощутил серьезный подъем. «Всем парням, которых я когда-либо любила», «С любовью, Саймон», «Сьерра Берджесс — неудачница» и даже ребут «Сабрины» — все эти истории были посвящены поиску и принятию собственного я, попыткам ориентироваться в этом мире и определению планов на будущее. За последние несколько лет благодаря развитию женского движения у нас появилось немало сильных женских ролевых моделей. У девушек есть возможность ассоциировать себя хоть с Чудо-женщиной, хоть со спецагентом Лоррейн Бротон из «Атомной Блондинки». Теперь женщины на экранах могут быть сексуальными, жесткими и упрямыми — большинство стереотипов в кино наконец разрушены. Но эта же ситуация привела еще и к тому, что молодым девушкам, которые не склонны становиться лидерами во всем, все еще тяжело ассоциировать себя с киноперсонажами.
Возможно, именно поэтому в 2018 году популярными стали такие фильмы, где главные героини совершают ошибки, стыдятся самих себя и неосознанно разрушают отношения с близкими им людьми. Подростковые фильмы позволяют увидеть себя со стороны: заметить, что впереди еще немало работы, а любая ошибка — не приговор. Их очарование не в том, как главные героини сильны, а в том, что они могут справиться с любой проблемой, оставаясь собой, — и совершенно не обязательно для этого захватывать мир. Комедии о взрослении — еще и отличный способ провести пятничный вечер, так что мы собрали несколько фильмов, которые помогут тебе расслабиться, вспомнить времена усиленной зубрежки и первой влюбленности.

"Пышка", 2018

Фильм «Пышка» только на прошлой неделе появился в стриминговом сервисе Netflix, но уже показал отличные рейтинги и комментарии критиков. История крутится вокруг девушки, которая начинает последний год в старшей школе. Окружающие шокированы тем фактом, что ее мать — бывшая королева красоты в исполнении Дженнифер Энистон, а сама Уиллоу считает конкурсы красоты настоящим кошмаром.

"Захватывающее время", 2013

Еще на премьере этого фильма на фестивале Sundance, критики отдельно отметили эту пронзительную историю, созданную на основе одноименного романа Тима Тарпа. Главный герой кажется невероятно отталкивающим человеком: живет одним моментом, не строит планов на будущее и имеет серьезные проблемы с алкоголем. Его новая знакомая в исполнении звезды «Большой маленькой лжи» Шейлин Вудли с этим мириться не собирается.

"В первый раз", 2012

Волнение от ожидания первого свидания никуда не исчезает с годами, так что вспомнить о том, как это бывает впервые, будет несложно. Два старшеклассника в исполнении Дилана О'Брайена и Бритт Робертсон пытаются разобраться в природе своих чувств, а также принимают решения, за которые может быть невероятно стыдно. Однако ничего, что может показаться неправильным, не будет лишним в твоей жизни, если это был действительно твой выбор.

"Страна садов", 2003

Эта история с трудом относится именно к подростковому жанру, скорее, имея схожесть с историями взросления. Фильм стал режиссерским дебютом Зака Браффа, знакомым нам в основном по сериалу «Клиника», и имеет внушительный актерский состав — Натали Портман, Питер Сарсгаард и Джим Парсонс. Юмор истории можно сравнить с фильмом «Вечное сияние чистого разума» — через игру и шутки главные герои пытаются справиться со своими психологическими проблемами и обрести спокойствие.

"Отличница легкого поведения", 2010

Одна из первых картин в фильмографии ныне самой высокооплачиваемой девушки Голливуда была посвящена именно борьбе с предвзятостью окружающих. Отличнице Олив приходится бороться со слухами, которые ходят вокруг нее. Она находит самый простой способ управлять негативом — возглавить его. Испорченная репутация становится школьным проектом, способом понять героиню классического романа об «Алой букве». Кстати, в оригинале фильм имеет совершенно другое название, никак не говорящее о распущенности главной героини.
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