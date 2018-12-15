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Лучшие фильмы режиссера «1+1» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Просто друзья"
Пять знаковых картин французского режиссера Оливье Накаша.
Первый свой фильм (короткометражку "День и ночь") Оливье Накаш снял в 1995 году с другом детства Эриком Толедано. Их творческий тандем состоялся, но стал известным лишь после короткометражки "Башмачки", получившей в 1999 году на Парижском кинофестивале приз зрительских симпатий.
"Просто друзья (2005)". Герои, Серж и Клод, противоположности. Серж — холостяк, не упускающий возможности поухаживать за девушками, Клод — скромняга, который ищет свою единственную… Такие разные, они стали настоящими друзьями. Комедия о веселых любовных похождениях двух друзей стала первым полнометражным фильмом творческого тандема Эрика Толедано и Оливье Накаша.
Кадр из фильма "Летний лагерь"
"Летний лагерь" (2006). Основой фильма "Летний лагерь" стала короткометражка "Эти счастливые дни", в которой режиссеры применили свой опыт работы вожатыми. В полнометражной картине речь идет о молодом человеке Венсане, который стал директором летнего лагеря. Но дети отнимают у него много сил и нервов. Тем более, когда мысли совсем не о работе, а о прелестной вожатой Лизе.
Кадр из фильма "1+1"
"1+1" (2011). Удивительная история о парализованном богаче Филиппе и его помощнике Дриссе, только что освободившемся из тюрьмы и превратившем размеренную жизнь аристократа в одно большое приключение, в один миг сделала исполнителей главных ролей знаменитыми. Жизненная и драматическая картина, не лишенная иронии, завоевала любовь зрителей всего мира.
Кадр из фильма "Самба"
"Самба" (2014). Романтическая комедия о двух совершено разных людях: Самбе, сенегальце, который живет во Франции и никак не может устроиться на нормальную работу, и Элис — успешной бизнес-леди, которая страдает от одиночества и пустоты своей жизни. Однажды их пути пересекаются… Как эта встреча изменит их жизни?
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