5 душевных отечественных фильмов про Новый год

Новый год — это такой теплый и душевный праздник, в который каждый ждет чудес и волшебства. Создать подходящее настроение вам помогут пять кинокартин российского производства, в которых сюжет так или иначе закручен вокруг этой сказочной ночи. Устройтесь поудобнее перед экраном и насладитесь уютной атмосферой этих фильмов.

«Француз», комедийная мелодрама режиссера Веры Сторожевой (2004)

Это поистине сказочная история про переводчицу Анну, которая окончила МГУ и вернулась в родной провинциальный город. Там она уже почти согласилась выйти замуж за дальнобойщика Ленчика, лишь бы не остаться старой девой. Единственной отрадой Анны являются письма, которые она пишет французу от имени своей подруги Иры. В канун Нового года французский барон и русская переводчица случайно встречаются, и этот факт меняет их судьбу.

«Приходи на меня посмотреть», мелодрама, созданная Олегом Янковским и Михаилом Аграновичем по мотивам пьесы Надежды Птушкиной «Пока она умирала» (2000)

В фильме рассказывается про мать и дочь, которые живут вдвоем в одной из московских квартир. Софья Ивановна давно больна и уже 10 лет не встает с инвалидного кресла. У дочки Тани не сложилась личная жизнь, и она поглощена заботами о маме. За несколько дней до Нового года в их квартиру заходит незнакомец, который ехал к молодой любовнице и ошибся адресом. После неожиданных перипетий мужчина находит в этой квартире с двумя одинокими женщинами покой и уют, которых ему так не хватало.

«Сирота казанская», мелодрама Владимира Машкова (1997)

Лев Дуров, Олег Табаков, Николай Фоменко и Фильм с потрясающим актерским составом и очень душевным сюжетом. Главные роли сыграли такие замечательные артисты, как Валентин Гафт Елена Шевченко . В картине рассказывается про деревенскую учительницу Настю, которая никогда не видела своего отца. Молодая женщина узнала лишь его имя и решила разыскать, дав объявление в газету. И вот в новогоднюю ночь на пороге дома учительницы друг за другом появляются сразу трое мужчин, настаивающих на родстве с ней.

«Тариф новогодний», комедия Евгения Бедарева (2008)

Главный герой Андрей, которого сыграл актер Максим Матвеев , отправился слушать бой курантов в новогоднюю ночь на Красной площади. Там его озаряет внезапное желание позвонить по незнакомому номеру и поздравить этого человека с Новым годом. Он дозванивается до девушки Алены, которую бросил парень. Ее сыграла актриса Валерия Ланская . После непродолжительного общения по телефону они решают встретиться, и тут оказывается, что Алена находится в 2008 году, а Андрей уже в 2009-м.

«Ирония судьбы, или С легким паром», двухсерийный фильм Эльдара Рязанова (1975)

Легендарный фильм, без просмотра которого не обходится ни одно 31 декабря. Евгений Лукашин вместе с друзьями традиционно в канун Нового года ходит в баню. После бани он планирует отпраздновать волшебную ночь с невестой Галей. Однако алкоголя на встрече друзей оказывается так много, что Лукашина по ошибке сажают в самолет до Ленинграда. Там он называет таксисту свой московский адрес и оказывается в квартире учительницы русского языка и литературы Нади Шевелевой. Она готовилась встретить Новый год со своим женихом Ипполитом и в ужасе от незнакомца в своей квартире. Далее события развиваются комически и трагически одновременно.