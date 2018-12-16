«Холодная война» получила 5 европейских «Оскаров»

15 декабря 2018 года в Севилье состоялось вручение наград Европейской киноакадемии. Пять из них получила картина Павла Павликовски "Холодная война". Кроме звания лучшего фильма Европы, польская кинолента также отмечена за режиссуру, монтаж, сценарий и главную женскую роль. Последнюю вручили Иоанне Кулиг.

Фильм рассказывает о дирижере Викторе ( Томаш Кот ), который в послевоенной Польше ездит по деревням и прослушивает исполнителей народных песен. Во время одной из таких поездок Виктор встречает Зулу (Иоанна Кулиг). Но роман омрачается как политикой, так и личными конфликтами.