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«Холодная война» получила 5 европейских «Оскаров» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Холодная война"
15 декабря 2018 года в Севилье состоялось вручение наград Европейской киноакадемии. Пять из них получила картина Павла Павликовски "Холодная война". Кроме звания лучшего фильма Европы, польская кинолента также отмечена за режиссуру, монтаж, сценарий и главную женскую роль. Последнюю вручили Иоанне Кулиг.
Фильм рассказывает о дирижере Викторе (Томаш Кот), который в послевоенной Польше ездит по деревням и прослушивает исполнителей народных песен. Во время одной из таких поездок Виктор встречает Зулу (Иоанна Кулиг). Но роман омрачается как политикой, так и личными конфликтами.
Лучшей комедией стала "Смерть Сталина" Армандо Иануччи, неигровой лентой — "Бергман" Яне Магнуссон, а картина "Три дня с Роми Шнайдер" Эмили Атеф получила приз за музыку.
Актером года признан Марчелло Фонте за роль в фильме "Догмэн" Маттео Гарроне. Мартин Оттербек стал лучшим оператором за работу в киноленте "Утойя, 22 июля". А вот среди художников-постановщиков награду получил Андрей Понкратов за фильм "Лето" Кирилла Серебренникова.
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