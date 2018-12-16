Закончились съемки новых «Ангелов Чарли»

Об этом сообщила режиссер Элизабет Бэнкс в своем Инстаграме. Она опубликовала фото актрис, играющих главные роли в ремейке. Сценаристом картины стала сама Бэнкс. Премьера фильма запланирована на 27 сентября 2019 года. Прежняя дата — 7 июня — была отменена.

Сюжет комедийного боевика на этот раз развернется вокруг нового агента Со Бэй. Ей противостоит Ронни Петанкан, похититель других "ангелов Чарли". В нелегкой миссии героине помогает Нейтан Вудхолл.