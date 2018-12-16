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Закончились съемки новых «Ангелов Чарли» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @elizabethbanks
Об этом сообщила режиссер Элизабет Бэнкс в своем Инстаграме. Она опубликовала фото актрис, играющих главные роли в ремейке. Сценаристом картины стала сама Бэнкс. Премьера фильма запланирована на 27 сентября 2019 года. Прежняя дата — 7 июня — была отменена.
На этот раз "ангелами" будут Кристен Стюарт, Элла Балинска и Наоми Скотт. Кроме того, в киноленте принимают участие Джонатан Такер, Патрик Стюарт, Джимон Хонсу, Луис Херардо Мендес и многие другие. Также одну из ролей сыграет и Элизабет Бэнкс.
Сюжет комедийного боевика на этот раз развернется вокруг нового агента Со Бэй. Ей противостоит Ронни Петанкан, похититель других "ангелов Чарли". В нелегкой миссии героине помогает Нейтан Вудхолл.
В 2000 году на экраны вышел фильм "Ангелы Чарли" с Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью, который был основан на популярном сериале 1970-х годов.
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