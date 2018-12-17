Лучшее семейное кино 2018 по версии Киноафиши

Они могут рассмешить и растрогать, заставить поверить в сказку и вернуть в детство, скрасить выходные и сблизить с детьми, они — это фильмы для всей семьи. «Киноафиша» предлагает читателям выбрать лучшее семейное кино 2018 года, которое больше всех остальных порадовало и взрослых, и детей.

«Приключения Паддингтона 2»

Этот фильм скрасил морозный январь и сделал его немного теплее. Новые приключения медвежонка Паддингтона умело сочетают в себе красочную сказку и веселую комедию. Фильм может рассмешить кого угодно, умело переходя от детских приколов к взрослым шуткам.

Вторая часть франшизы многим показалась смешнее первой, еще более трогательной и яркой. Визуальное оформление, декорации, спецэффекты и персонажи — все на высоте.

Лента способна похвастаться и прекрасной актерской игрой: злодей Хью Грант , который на протяжении всего сюжета меняет образы, как перчатки, покорил сердца зрителей. «Приключения Паддингтона 2» получили очень высокие оценки и собрали впечатляющую кассу в прокате. Эта картина идеально подойдет для зимнего киновечера в кругу родных и друзей.

«Кролик Питер»

Картина приведет в восторг детей и всех любителей мохнатых зверьков. «Кролик Питер» открывает мир животных с новой стороны и показывает, что милейшие кролики могут за себя постоять и испортить жизнь двуногим.

Экранизация детской книги Беатрикс Поттер получилось светлой, смешной, и немного опасной от зашкаливающего уровня милоты.

Фильм понравится зрителям всех возрастов прекрасным визуалом, веселым музыкальным сопровождением, графикой и актерской игрой. Лента отлично показала себя в прокате и отбила свой производственный бюджет семь раз. А вот отзывы вышли немного смешанными из-за того, что Кролик Питер и его противник фермер показались некоторым зрителям плохими для подражания героями.

«Щелкунчик и четыре королевства»

Пришло время открыть тайну — «Диснею» не всегда удаются экранизации сказок. В новую интерпретацию знакомой с детства истории студия добавила все современные тренды: сильного женского персонажа, темнокожего Щелкунчика, всё разъясняющего Моргана Фримена и эпичные сражения.

Классическое произведение создатели превратили в развлекательный аттракцион, где Щелкунчик не перевоплощается из игрушки в мальчика, а главная героиня спасает мир не добрым сердцем, а армией.

К достоинствам фильма можно отнести звездный актерский состав, красивую графику, сказочную атмосферу и музыку из одноименного балета Чайковского, с которым сама лента имеет мало общего.

«Кристофер Робин»

Для всех, кто хотел увидеть Винни-Пуха в кино, студия Disney создала одну из самых трогательных премьер этого года. Кристофер Робин повзрослел и встретился с любимыми героями, которые напомнили ему, какого быть счастливым ребенком.

Создатели воссоздали чарующий лес, сказочную атмосферу книги и увлекательное путешествие, в котором есть место и взрослым, и детям. Лента получила множество положительных отзывов от зрителей и хорошо показала себя в прокате.

«Кристофер Робин» создан для просмотра в кругу родных и близких, но вынуждает запастись платками, потому что эта история гарантированно пробьет на слезу всех сентиментальных зрителей.

«Тайна дома с часами»

Откройте дверь в мистическое приключение, чтобы разгадать тайны древнего дома. Маленьких зрителей фильм может напугать, зато всех остальных затянет в фантастический детектив. Взрослые найдут в нем харизматичных главных героев в исполнении Джека Блэка и Кейт Бланшетт , а дети — яркие спецэффекты, разнообразные шутки, миссию по спасению мира, и все это в декорациях Хеллоуина.

Лента оправдала ожидания создателей и принесла им 130 млн долларов, а зрители поставили ей 6 баллов из 10.

«Тайна дома с часами» — хороший пример того, как привнести в семейное кино элементы ужасов, но сохранить развлекательный тон фильма.

«Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин»

Книги Роберта Стайна пользуются огромным успехом у детей и подростков, поэтому никто не был удивлен, когда в 2015 году первые «Ужастики» стали хитом проката. Спустя три года вышел сиквел, сосредоточивший внимание зрителей на новых персонажах, которые вновь открыли запретную книгу и выпустили монстров на улицы города.

Картина добилась меньшего успеха, чем оригинал, но сохранила в себе дух стайновских историй.

«Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин» — это интересное, динамичное и веселящее приключение для всех зрителей старше шести лет.