«Аквамен» возглавил российский прокат

Картина Джеймса Вана стала абсолютным лидером по кассовым сборам по итогам прошедших выходных.

Как сообщает портал kinobusiness.com. Фантастический боевик о морском владыке, сыне простого смотрителя маяка и королевы Атлантиды, которому приходится наводить порядок в водном мире, собрал за минувший уик-энд 527,4 миллиона рублей в России и странах СНГ.

На втором месте расположился спин-офф «Трансформеров» от режиссера Трэвиса Найта «Бамблби». Картина про автобота, которому предстоит защитить Землю от деспетиконов, заработала за выходные 186 миллионов рублей.

Третью ступень пьедестала занял анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные», принесший своим создателям 154,2 миллиона рублей. Напомним, что речь в мультфильме идет о подростке по имени Майк Моралес, обладающем суперспособностями. Но когда он попадает в параллельные вселенные, то понимает, что Человеком-пауком является не только он.