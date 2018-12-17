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«Аквамен» возглавил российский прокат 

Рамблер 3 часа назад
Картина Джеймса Вана стала абсолютным лидером по кассовым сборам по итогам прошедших выходных.
Как сообщает портал kinobusiness.com. Фантастический боевик о морском владыке, сыне простого смотрителя маяка и королевы Атлантиды, которому приходится наводить порядок в водном мире, собрал за минувший уик-энд 527,4 миллиона рублей в России и странах СНГ.
На втором месте расположился спин-офф «Трансформеров» от режиссера Трэвиса Найта «Бамблби». Картина про автобота, которому предстоит защитить Землю от деспетиконов, заработала за выходные 186 миллионов рублей.
Третью ступень пьедестала занял анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные», принесший своим создателям 154,2 миллиона рублей. Напомним, что речь в мультфильме идет о подростке по имени Майк Моралес, обладающем суперспособностями. Но когда он попадает в параллельные вселенные, то понимает, что Человеком-пауком является не только он.
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