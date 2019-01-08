Фильмы 2018 года, которые разочаровали зрителей 

2018 год порадовал киноманов новинками. Однако далеко не все картины оправдали ожидания зрителей, хотя в них было вложены колоссальные средства. Эти фильмы стали разочарованием года и принесли создателям совсем не тот доход, на который они рассчитывали.
1. «Излом времени». Лента, в которой смешались наука и фэнтези, была рассчитана на семейный просмотр. Предполагалось, что картина породит продолжения о приключениях в параллельных мирах, но этого не случилось. Красиво снятая история со спецэффектами и суперзвёздами в главных ролях оказалась непродуманной и не была понята зрителями. В итоге лента провалилась.
2. «Кодекс Готти». Байопик о криминальном авторитете Джоне Готти должен был стать триумфом Джона Траволты, но с треском провалился. Работа над картиной шла восемь лет, за это время над проектом поработали четыре режиссёра. Да и сам Траволта выглядел в роли Готти невнятно и не раскрыл характер героя.
3. «Хантер Киллер». Боевик заинтриговал сюжетом об моряках-подводниках, но совершенно не оправдал ожиданий публики. Хотя в фильме есть красочное действие, актёры играют безлико, да и штампы о русских, которых в этом фильме более чем достаточно, портят впечатление. «Хантер Киллер» мог бы встать на один уровень с отличным боевиком с похожим сюжетом «Охота за »Красным октябрём”», но не сумел этого сделать.