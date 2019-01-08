Фильмы 2018 года, которые разочаровали зрителей

2018 год порадовал киноманов новинками. Однако далеко не все картины оправдали ожидания зрителей, хотя в них было вложены колоссальные средства. Эти фильмы стали разочарованием года и принесли создателям совсем не тот доход, на который они рассчитывали.

1. «Излом времени». Лента, в которой смешались наука и фэнтези, была рассчитана на семейный просмотр. Предполагалось, что картина породит продолжения о приключениях в параллельных мирах, но этого не случилось. Красиво снятая история со спецэффектами и суперзвёздами в главных ролях оказалась непродуманной и не была понята зрителями. В итоге лента провалилась.

2. «Кодекс Готти». Байопик о криминальном авторитете Джоне Готти должен был стать триумфом Джона Траволты , но с треском провалился. Работа над картиной шла восемь лет, за это время над проектом поработали четыре режиссёра. Да и сам Траволта выглядел в роли Готти невнятно и не раскрыл характер героя.