Назван лучший фильм ужасов года

Портал Screen Rant выбрал десять лучших фильмов ужасов 2018 года.

На первом месте оказалась картина «Реинкарнация» — дебют режиссера Ари Астера. Отмечается, что картина «настолько волнующая, что ее, скорее всего, никогда не захочется пересматривать». Актриса Тони Коллет исполнила в ней роль художницы Энни Грэхем, в семье которой происходят мистические вещи после смерти ее матери.

Второе место занял фильм «Тихое место», снятый Джоном Красинки. Он также сыграл главную роль и выступил в качестве сценариста. Сюжет строится вокруг пары с двумя детьми, которая пытается выжить в месте, наполненном слепыми, но реагирующими на любой звук монстрами.

На третьем месте в рейтинге разместился ремейк хоррора 1977 года «Суспирия». Как отмечает портал, «завораживающий и отвратительный» фильм, который снял Лука Гуаданьино , имеет мало общего с оригиналом. Главные роли в нем исполнили Тильда Суинтон, Дакота Джонсн и Хлоя Грейс Морец

В ноябре портал Screen Rant составил список из 15 худших хорроров в истории кинематографа. Самым неудачным фильмом ужасов всех времен признали картину 2018 года «День мертвецов: Злая кровь».