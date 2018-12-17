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Назван лучший фильм ужасов года 

Lenta.ru + ещё 6 4 часа назад
Портал Screen Rant выбрал десять лучших фильмов ужасов 2018 года.
На первом месте оказалась картина «Реинкарнация» — дебют режиссера Ари Астера. Отмечается, что картина «настолько волнующая, что ее, скорее всего, никогда не захочется пересматривать». Актриса Тони Коллет исполнила в ней роль художницы Энни Грэхем, в семье которой происходят мистические вещи после смерти ее матери.
Второе место занял фильм «Тихое место», снятый Джоном Красинки. Он также сыграл главную роль и выступил в качестве сценариста. Сюжет строится вокруг пары с двумя детьми, которая пытается выжить в месте, наполненном слепыми, но реагирующими на любой звук монстрами.
На третьем месте в рейтинге разместился ремейк хоррора 1977 года «Суспирия». Как отмечает портал, «завораживающий и отвратительный» фильм, который снял Лука Гуаданьино, имеет мало общего с оригиналом. Главные роли в нем исполнили Тильда Суинтон, Дакота Джонсн и Хлоя Грейс Морец.
Четвертое место досталось британскому хоррору «Истории призраков» Джереми Дайсона и Энди Наймана. В нем снялись Мартин Фриман и Пол Уайтхаус. Пятерку замыкает картина «Выжившая», которую сняла Корали Фаржеа.
В рейтинг также вошли такие фильмы, как «Мэнди» Паноса Косматоса, «Аннигиляция» Алекса Гарленда, «Оверлорд» Джулиуса Эйвери, «Маленький незнакомец» Леонарда Абрахамсона и «Хэллоуин» Дэвида Гордона Грина.
В ноябре портал Screen Rant составил список из 15 худших хорроров в истории кинематографа. Самым неудачным фильмом ужасов всех времен признали картину 2018 года «День мертвецов: Злая кровь».
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