Ленты 2018 года, которые напрасно обошли вниманием

Каждый год на киностудиях мира снимается несколько сотен фильмов, но далеко не все картины попадают в широкий прокат. Иногда ленты попросту не доходят до массового зрителя, но это не означает, что их нужно игнорировать. Эти отличные фильмы не были разрекламированы, но на них стоит обратить внимание.

1. «Неповиновение». Ронит, ортодоксальная еврейка», приезжает в Лондон, где она провела детство и юность. Когда-то она покинула привычную среду, поскольку окружающие узнали о её романе с подругой Эсти. Сейчас девушки вновь встречаются, и оказывается, что страсть не угасла. Но у этой однополой любви есть и ещё одна грань — муж Эсти. Так что теперь в любовном треугольнике начинаются раздоры. В роли Ронит — Рэйчел Вайс , Эсти сыграла Рэйчел МакАдамс

2. «Неправильное воспитание Кэмерон Пост». Драма о взрослении затрагивает тему подросткового бунта против классической системы. Главная героиня, девушка-подросток, влюбилась в подругу, и за поцелуями с ней девушку застукали родственники. Теперь она отправляется в лагерь для перевоспитания, где понимает, что больше не хочет быть человеком, на которого повесили ярлык. В главной роли Хлоя Грейс Морец

3. «Тебя никогда здесь не было». Ветеран правоохранительных органов страдает посттравматическим синдромом. Он зарабатывает на жизнь, разыскивая девушек, попавших в сексуальное рабство. В какой-то момент его просят найти 13-летнюю дочь сенатора, но на этом пути даже ему простоит встретиться с немыслимым. Роль экс-агента сыграл Хоакин Феникс

В ролике ещё несколько замечательных картин, о которых лестно отозвались критики.