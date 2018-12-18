Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет

Ленты 2018 года, которые напрасно обошли вниманием 

Рамблер 1 час назад
Каждый год на киностудиях мира снимается несколько сотен фильмов, но далеко не все картины попадают в широкий прокат. Иногда ленты попросту не доходят до массового зрителя, но это не означает, что их нужно игнорировать. Эти отличные фильмы не были разрекламированы, но на них стоит обратить внимание.
1. «Неповиновение». Ронит, ортодоксальная еврейка», приезжает в Лондон, где она провела детство и юность. Когда-то она покинула привычную среду, поскольку окружающие узнали о её романе с подругой Эсти. Сейчас девушки вновь встречаются, и оказывается, что страсть не угасла. Но у этой однополой любви есть и ещё одна грань — муж Эсти. Так что теперь в любовном треугольнике начинаются раздоры. В роли Ронит — Рэйчел Вайс, Эсти сыграла Рэйчел МакАдамс.
2. «Неправильное воспитание Кэмерон Пост». Драма о взрослении затрагивает тему подросткового бунта против классической системы. Главная героиня, девушка-подросток, влюбилась в подругу, и за поцелуями с ней девушку застукали родственники. Теперь она отправляется в лагерь для перевоспитания, где понимает, что больше не хочет быть человеком, на которого повесили ярлык. В главной роли Хлоя Грейс Морец.
3. «Тебя никогда здесь не было». Ветеран правоохранительных органов страдает посттравматическим синдромом. Он зарабатывает на жизнь, разыскивая девушек, попавших в сексуальное рабство. В какой-то момент его просят найти 13-летнюю дочь сенатора, но на этом пути даже ему простоит встретиться с немыслимым. Роль экс-агента сыграл Хоакин Феникс.
В ролике ещё несколько замечательных картин, о которых лестно отозвались критики.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
7 сезон сериала «Элементарно» станет последним
Звезды, которые дружат с малых лет
На съемках «Новогодней ночи» звезды пели и мерзли
Что смотреть в кино с 20 декабря
Тайна смерти звезды «Большой перемены»
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
02:38
«Аквамен» возглавил российский прокат
Фильмы
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:52
Как появился «Голубой огонёк»
ТВ
10:15
Ленты 2018 года, которые напрасно обошли вниманием
Фильмы Актеры
02:58
Зачем Бурляев гладил Чурикову
Актеры Фильмы
13:31
Актеры-мужчины, убедительно сыгравшие женщин
Актеры Фильмы
10:04
Фильмы следующего года, которых не ждут
Фильмы Актеры
13:03
Забавные существа из кино
Фильмы
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение