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7 советских фильмов для новогодних каникул 

Мир24 4 часа назад
Фото: ТАСС
Телеканал «МИР» подготовил подарок для всех своих зрителей на новогодние каникулы — показы лучших фильмов советского кинематографа, старой доброй классики, которую можно пересматривать бесконечно: «Приключения принца Флоризеля», «Гардемарины, вперед!», «Покровские ворота», «12 стульев» и других. Мы напоминаем вам, чем хороши эти фильмы.
Фото: ТАСС / Кавашкин Борис

«Гардемарины, вперед!» (1988)

Режиссеру Светлане Дружининой удалось создать фильм, который не стареет с годами. Его хочется пересматривать и пересматривать. Его неуловимое очарование очевидно, но вот в чем оно — сложно понять. Возможно, в лихом историческо-приключенческом сюжете, который рассказывает историю трех курсантов навигацкой школы, которые оказываются вовлеченными в государственную интригу, цель которой — подорвать репутацию вице-канцлера Алексея Бестужева. Курсанты-друзья отправляются на поиски своей роли в этой игре: Алешка Корсак (Дмитрий Харатьян), переодевшись в женщину, бежит в Кронштадт, кудрявый и романтичный Белов (Сергей Жигунов), ведомый пылкой любовью к родственнице Бестужева Анастасии Ягужинской, отправляется в Петербург, а ранимый «байстрюк» Оленев (Владимир Шевельков) остается ждать своего часа в Москве.
Музыка Виктора Лебедева, которая звучит в фильме, позволяет одновременно окунуться в атмосферу XVIII века и почувствовать советскую эпоху, в которой еще снимали такие фильмы с такими героями. А в героев сложно не влюбиться: кроме того, что они все очень хороши собой, они горячи, и страстно верят в такие понятия, как долг, честь, Родина. Они отчаянно борются за свои идеалы, несмотря на свою молодость, простоту и наивность. «Не вешать нос, гардемарины!», — поют они красивыми и бодрыми голосами. В них столько энергии! Наверное, этим они и «берут» зрителя за живое.
В фильме есть еще один яркий персонаж. Он, вроде бы, отрицательный, «не наш», но в то же время очень трогательный. Это конечно же, француз Де Брильи, которого сыграл Михаил Боярский. Его проникновенное «Ланфрен ланфра», спетое фирменным тонким баритоном, является визитной карточкой фильма, наряду с такими хитами, как «Песня о дружбе» или «Песня о разлуке». Кроме великолепных песен, в фильме очень много красивых сцен с лошадьми, погонь и схваток на шпагах.
ТАСС / Песляк В.

«Д’Артаньян и три мушкетера» (1979)

Когда советская экранизация романа Дюма «Три мушкетера» режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича вышла на экраны, все ее создатели — в первую очередь, конечно же, актеры — стали героями страны. Успех был ошеломительный. За приключениями героев картины следила вся страна. В СССР началась настоящая «мушкетеромания»: их любили, обожали, им подражали и подпевали. Вениамин Смехов надолго стал всеми узнаваемым Атосом, Михаил Боярский — д’Артаньяном, который лихо скачет на коне за подвесками королевы Франции, а Маргарита Терехова — коварная Миледи, отравившая Констанцию Бонасье (Ирину Алферову).
Мало кто знает, что некоторых персонажей должны были играть совсем другие актеры. Например, на роль д’Артаньяна был утвержден Александр Абдулов, а Боярскому предложили сыграть Атоса или Арамиса. А на роль Атоса пробовались Юрий Соломин и Василий Ливанов. Последнего даже хотели утвердить, но он не явился на съемки. Поэтому взяли Смехова, но в некоторых сценах его снимали со спины. Дело в том, что фильм снимали в Одессе, а у Смехова была работа в театре в Москве, и ему приходилось летать на съемки по выходным, а в будни вместо Смехова в кадре появлялся дублер.
Интересно, что фильм, кажущийся таким «богатым» — на антураж и костюмы, имел скромный бюджет. Чтобы его экономить, часть реквизита делали из подручных средств. Например, те самые «алмазные подвески королевы» смастерил сам режиссер Юнгвальд-Хилькевич, накупив разной бижутерии на Одесском рынке. Он же смастерил и эфес для шпаги д’Артаньяна (из деталей антикварной лампы). А украшения на мушкетёрских одеждах были сделаны из простой дешевой фольги.

«Приключения принца Флоризеля» (1981)

Этот стильный, выдержанный в английском викторианском стиле сериал — пародия на авантюрно-приключенческий жанр. Чем-то он напоминает фильм про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Так же, как и там, двое джентльмена раскрывают преступления, наслаждаясь самим процессом — исключительно из любви к искусству.
Главный герой — принц Баккардии (выдуманной местности) Флоризель, стройный и элегантный (его сыграл Олег Даль) — перфекционист во всем. Начиная от своих безукоризненных манер и белоснежных батистовых воротничков и заканчивая фехтованием. Он богат, интеллигентен, но в то же время поразительно демократичен и последователен. Единственное, чего ему не хватает в жизни — приключений и опасностей. Слишком скучна жизнь богатого дворянина! Кто ищет — тот всегда найдет — и вот принц вместе со своим другом полковником Джеральдином, переодевшись в простых горожан, отправляются ночью в Лондон, где сразу же сталкиваются с молодым человеком, который готовится совершить самоубийство. Разговорившись с ним, друзья узнают о «Клубе самоубийц», который заведует загадочный председатель.

«Женитьба Бальзаминова» (1964)

Пожалуй, до сих пор вряд ли отыщется в советском кино другая экранизация классики, столь любимая массовым зрителем. Фильм снят по мотивам трилогии Александра Островского «Праздничный сон до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!», «За чем пойдешь, то и найдешь». Действие происходит в купеческом Замоскворечье в XIX веке. Мелкий чиновник Бальзаминов (Георгий Вицин) и его маман (Людмила Шагалова) мечтают разбогатеть. Для этого они задумывают, что Миша должен жениться на богатой невесте. В фильме снялись почти все самые известные актрисы своего времени.
Прима советского кино Лидия Смирнова играет суетливую и шепелявую сваху Акулину Гавриловну, которая не прочь и выпить даже «декалону». Инна Макарова и Надежда Румянцева играют сестер Анфису и Раису, тоскующих под строгим надзором братьев о былой свободе и приключениях. Нонна Мордюкова появляется здесь в непривычном для нее амплуа — комедийном. Она играет купчиху, вдову Домна Евстигнеевна Белотелова. А еще радует взгляд юная Людмила Гурченко (рациональная и смелая Устинька, подруга Капочки). Несмотря на то, что се роли исполняли звезды первой величины, они отлично «спелись» и создали замечательно слаженный и веселый ансамбль (а такое редко случается), который и стал залогом успеха фильма.

«Где находится Нофелет?» (1988)

Скромняге Паше Голикову (Владимир Меньшов) 40 лет, он — классический интроверт. Застенчив, немногословен, живет с родителями и, конечно, совершенно не умеет общаться с женщинами. Ему на помощь спешит двоюродный брат Гена (которого сыграл искрометный Александр Панкратов-Черный). Он хоть и «примерный семьянин», но любит и умеет очаровывать слабый пол! У него есть проверенный способ знакомства: симпатичным девушкам на улице он задает стандартный вопрос: «Не подскажете, где находится нофелет?». «А что это?» Пока барышни сообразят, что такое «нофелет» (а это просто слово «телефон», произнесенное наоборот), Гена переходит в наступление, и вот уже знакомство и состоялось. Можно двигаться дальше.
Героев ждут забавные ситуации и комичные свидания, которые оказываются не очень результативными. Несмотря на очевидные «провалы», тренинги не проходят даром для Гены: хорошо усвоив уроки брата, он все-таки решается заговорить с девушкой в автобусе, за которой он наблюдал многие месяцы. Весь фильм посвящен противоборству двух жизненных позиций: прагматической (Гена) и романтической (Павел).

«Покровские ворота» (1983)

Фото: ТАСС / Малышев Николай Фильм-хит, растасканный на цитаты, долгоиграющая пластинка. Москва 50-х годов, коммунальная квартира в центре Москвы, романтика молодости и песни Булата Окуджавы. Аспирант Костик (Олег Меньшиков), Приехавший в Москву учиться, селится в коммуналке у своей тети. Вместе с ним в огромной квартире живут куплетист Велюров (Леонид Броневой), а также еще трое, составляющие необычный любовный треугольник: Маргарита Павловна (Инна Ульянова), ее бывший муж, человек тонкой душевной организации литератор Лев Хоботов — она его зовет просто: «Хоботов» (Анатолий Равикович), и ее новый ухажер — Савва Игнатьевич (Виктор Борцов). Это сложная конструкция держится на деспотизме энергичной Маргариты Павловны и на слабости ее мужчин. Все становится еще интереснее, когда на горизонте появляется Людочка (Елена Коренева) — барышня, к которой питает романтические чувства Хоботов.
Как и полагается культовой комедии, «Покровские ворота» изобилуют репликами и фразами, ставшими впоследствии почти крылатыми: «Это мой крест, и нести его мне!» (Маргарита Павловна), «Я вся такая несуразная, угловатая такая, противоречивая вся», «Высокие, высокие отношения». У каждого персонажа свой запоминающийся язык. Искрометна игра Меньшикова: его герой Костик получился запоминающимся и ярким. «А не хлопнуть ли нам по рюмашке?» — восклицает он с таким вкусом, что хочется немедленно последовать его совету.

«12 стульев» (1976)

Вторая экранизация знаменитого романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Первую снял Леонид Гайдай, а эту — Марк Захаров. И если Гайдай не взял в свою картину Андрея Миронова и Анатолия Папанова на главные роли (Остапа Бендера и Кису Воробьянинова), то Марк Захаров это сделал без всяких проб. «Миронов и Папанов — это не те люди, которых надо пробовать», — сказал режиссер.
Яркие костюмы, легкая и непринужденная актерская игра, выпуклые персонажи… Эта картина полна гэгов, музыкальных и танцевальных номеров. Песни из фильма вошли в народ и живут там до сих пор своей жизнью: «Белеет мой парус такой одинокий», «Танго Рио» и другие. Если Гайдай снял эксцентрическую комедию в своем стиле, то у Марка Захарова получилось что-то вроде мюзикла — шоу оригинального жанра, которое сам режиссер назвал «литературно-музыкальной композицией с текстом, который не является прямой речью».
А какой в этом фильме актерский состав! Михаил Пуговкин (отец Федор), Людмила Федосеева-Шукшина (в роли мадам Грицацуевой), Любовь Полищук (блестяще исполнившая с Мироновым комичный танец, где он ее кидает на пол), Татьяна Пельтцер, Георгий Вицин, Олег Табаков, Ролан Быков и другие — Марк Захаров собрал настоящий «млечный путь» из звезд советского экрана. Даже второстепенные роли и эпизоды играют «первостепенные» артисты: инженера Щукина — Александр Абдулов, Людоедку Эллочку — Елена Шанина, шахматиста с повязкой на глазу — Александр Ширвиндт, инженер Брунс — Михаил Светин.
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