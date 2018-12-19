В ремейке «Леди и Бродяги» снимутся настоящие собаки

В киноверсии диснеевского мультфильма «Леди и Бродяга» главные роли исполнят настоящие собаки. Об этом сообщил актер Томас Манн, который сыграет Джима Дира, хозяина Леди.

«Я правда думаю, что это улучшенная версия того, что вы выдели раньше. Тут будут раскрыты человеческие персонажи — не просто мелькающие лица. И к тому же, настоящие собаки. Кто не хочет, чтобы две настоящие собаки целовались над тарелкой спагетти?»,

— рассказал Манн в интервью Colider.