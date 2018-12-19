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В ремейке «Леди и Бродяги» снимутся настоящие собаки 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
В киноверсии диснеевского мультфильма «Леди и Бродяга» главные роли исполнят настоящие собаки. Об этом сообщил актер Томас Манн, который сыграет Джима Дира, хозяина Леди.
«Я правда думаю, что это улучшенная версия того, что вы выдели раньше. Тут будут раскрыты человеческие персонажи — не просто мелькающие лица. И к тому же, настоящие собаки. Кто не хочет, чтобы две настоящие собаки целовались над тарелкой спагетти?»,
— рассказал Манн в интервью Colider.
Напомним, что работать над адаптацией будут режиссер «Лего Ниндзяго» Чарли Бин, сценарист Эндрю Буджальски и продюсер «Книги джунглей» Бригэм Тейлор. Леди озвучит Тесса Томпсон («Тор: Рагнарёк»), а Бродяге подарит свой голос Джастин Теру («Девушка в поезде»). Также, в съемках примут участие Кирси Клемонс («Очевидное»), Эшли Дженсен («Дурнушка») и Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж»).
Оригинальный мультфильм «Леди и Бродяга» вышел в 1955 году. Это необычная история любви кокер-спаниеля Леди и уличного пса Бродяги. Ремейк покажут на собственной стриминговой платформе Disney не раньше 2019 года.
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