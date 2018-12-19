Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет

Создатель Венома похвалил кинокомикс с Томом Харди 

Фильм.Ру 1 час назад
Фото: Фильм.Ру
Хотя "Веном" и входит в пятёрку самых кассовых фильмов года, впечатлить критиков ему не удалось. Впрочем, один из создателей Венома Тодд МакФарлэйн остался доволен увиденным и попытался объяснить, почему критики так невзлюбили кинокомикс с Томом Харди.
"Этот фильм как крутая поездка на американских горках. Он захватывает дух в визуальном плане. Мне кажется, критики ошибаются, когда не учитывают свой возраст. Они идут в кино и смотрят картину как 42-летние, возмущаются. Но в 16 такой фильм привёл бы их в восторг", ‒ заявил Тодд.
По мнению МакФарлэйна, Харди и режиссёру Рубену Фляйшеру удалось верно представить персонажа на широких экранах: "Здесь всё так, как и должно быть. Шероховато, грязно, с огромным крутым Веномом. Это я и хотел увидеть ‒ облик того самого Венома, которого я создал 30 лет назад".
"Веном" уже доступен в цифровом формате и на Blu-ray. Сиквел фильма Sony Pictures пока официально не анонсировали.
Фильм.Ру: последние новости
Грузовик-убийца, корабль рабов: 5 фильмов Стивена Спилберга, незаслуженно обделённые вниманием публики Провал года? "Хроники хищных машин" принесут убытки в $150 миллионов Создатели "Соника в кино" потроллили разгневанных фанатов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что смотреть в кино на этой неделе
Страхи, сомнения и любовь Галины Волчек
Кто возвращает жизнь в заброшенные кинотеатры
«Все фальшивое»: как снимают новогодние «огоньки»
Названы самые популярные актеры года2
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
02:38
Что стало с актерами сериала «Бригада»
Актеры
01:23
Фильмы, которые были запрещены в СССР
Фильмы
05:10
Как сложились жизни актеров из «Зимней вишни»
Актеры Фильмы
04:51
«Все фальшивое»: как снимают новогодние «огоньки»
ТВ
02:57
Как песни Высоцкого спасли фильм
Фильмы Актеры
00:14
Тайна смерти звезды «Большой перемены»
Актеры
02:38
«Аквамен» возглавил российский прокат
Фильмы
02:58
10 актрис, полностью раздевшихся ради роли
Актеры
02:32
Как выглядят дублеры именитых актеров
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение