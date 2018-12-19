Создатель Венома похвалил кинокомикс с Томом Харди

Хотя "Веном" и входит в пятёрку самых кассовых фильмов года, впечатлить критиков ему не удалось. Впрочем, один из создателей Венома Тодд МакФарлэйн остался доволен увиденным и попытался объяснить, почему критики так невзлюбили кинокомикс с Томом Харди.

"Этот фильм как крутая поездка на американских горках. Он захватывает дух в визуальном плане. Мне кажется, критики ошибаются, когда не учитывают свой возраст. Они идут в кино и смотрят картину как 42-летние, возмущаются. Но в 16 такой фильм привёл бы их в восторг", ‒ заявил Тодд.

По мнению МакФарлэйна, Харди и режиссёру Рубену Фляйшеру удалось верно представить персонажа на широких экранах: "Здесь всё так, как и должно быть. Шероховато, грязно, с огромным крутым Веномом. Это я и хотел увидеть ‒ облик того самого Венома, которого я создал 30 лет назад".

"Веном" уже доступен в цифровом формате и на Blu-ray. Сиквел фильма Sony Pictures пока официально не анонсировали.