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Что смотрят иностранцы на Новый год 

Рамблер 4 часа назад
Фото: КАДР ИЗ ФИЛЬМА "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ"
Обязательные новогодние (и рождественские) фильмы, точно передающие волшебную атмосферу зимних дней, есть в каждой стране.

"Три орешка для Золушки" (1973)

Сказка о смелой Золушке, которая нашла свое счастье с помощью трех волшебных орешков является традиционным новогодним "блюдом" в Чехии, Словакии, Германии, Польше и скандинавских странах.

"Морозко" (1965)

КАДР ИЗ ФИЛЬМА "МОРОЗКО"
Советская сказка Роу пользуется особенной популярностью в Чехии, по желанию зрителей ее показывают 1 января.

"Реальная любовь" (2003)

Английский рецепт рождественских праздников. В фильме-альманахе, где каждая новелла по-своему рассказывает о любви, приняли участие почти все ведущие британские актеры.

"Дед Мороз — отморозок" (1982)

Гротескную комедию о случайно встретившихся людях со странностями, которым предстоит вместе встретить Рождество, очень любят французы.

"Рождественские каникулы" (1983)

Приключения нескольких семей на горнолыжном курорте пришлись по душе итальянцам настолько, что комедия стала началом целой франшизы, которая выходит и по сей день.

"Рождество, которое почти не случилось" (1966)

Еще один фильм, который непременно смотрят итальянцы в праздничные дни.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА "РОЖДЕСТВО, КОТОРОЕ ПОЧТИ НЕ СЛУЧИЛОСЬ"
Главный герой, выполняя давнее обещание, помогает Санта-Клаусу справиться с жадным владельцем Северного полюса, который требует со старика арендной платы, и грозиться выгнать его вместе с женой и эльфами в буквальным смысле на мороз.

"Сисси — молодая императрица" (1956)

Любимая историческая мелодрама австрийцев с любимой же актрисой Роми Шнайдер о любимой героине Австрии, императрице Елизавете Баварской. Последняя, кстати, родилась в Сочельник, о чем знает каждый австриец.

"90-й день рождения, или Ужин на одного" (1963)

Обязательный пункт новогодней программы для каждого немца. Комедия рассказывает о пожилой даме, которая хочет отпраздновать свой юбилей с друзьями. но есть проблема: все ее друзья давно умерли. Тогда ее слуга Джеймс начинает изображать приглашенных.

"Чудо на 34-й улице" (1947)

Американская комедия нежно любима их ближайшими соседями канадцами. Фильм рассказывает о девочке, которая не верит в Санту, потому что ее мама давно объяснила ей, что его нет. Но главный герой искренне хочет помочь девочке и ее маме, и утраивает настоящее новогоднее чудо.

"Эта замечательная жизнь" (1946)

Один из любимых американцами фильмов, который традиционно показывается в праздничные дни. Герой, добрый человек, который всю жизнь помогал людям родного городка, решает покончить с собой из-за накопившихся проблем. Его ангел-хранитель показывает ему, как бы сложилась жизнь близких ему людей, если бы в ней не было его.

"Один дома" (1990)

Фильм, который каждый год смотрят американцы.
КАДР ИЗ ФИЛЬМА "ОДИН ДОМА"
История про мальчика, которого семья забыла дома, отправляясь на каникулы, и которому приходится давать отпор грабителям, стала международным хитом.

"Новая рождественская сказка" (1988)

Сатирическая комедия о жестоком телемагнате, который обожает портить людям жизнь даже в праздник, очень любима австралийцами. За исправление главного героя берется веселая компания: дух таксиста из ада, фея без комплексов, и зловещий молчаливый тип.
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Фильмы , Роми Шнайдер
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