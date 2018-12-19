Каким будет фильм «Король Лев»

В 2019 году в кинопрокат выйдет фильм «Король Лев». Это будет игровая лента, снятая по сюжету классического голливудского мультфильма 1994 года. Кинокомпания Walt Disney Pictures объявила о намерении снять такую картину ещё в 2016 году, и ближе к концу года над фильмом начали работать сценаристы. Также стало известно, что в новой истории будет активно использоваться компьютерная графика.

В начале 2017 года начался кастинг актёров для озвучания персонажей, и лишь летом прошлого года ленту начали снимать. Съёмки велись на фоне синего экрана, потом к работе приступили специалисты по спецэффектам. И вот наконец недавно киноманы, ожидающие выхода новинки, смогли увидеть первый тизер, и он получил неоднозначные отзывы.

Трейлер чуть ли не покадрово воспроизводит кадры анимационной ленты, начиная с первых секунд, что несколько озадачил поклонников мультипликационного «Короля Льва». Они задались вопросом, стоило ли переснимать классику, если новая интерпретация — дословное изложение первой версии. Тем не менее, тизер собрал колоссальное число просмотров, за первые сутки его посмотрело почти 225 миллионов человек. Теперь нам осталось дождаться выхода фильма и оценить креативность создателей.