Что смотреть в кино на выходных

Последние предновогодние недели — время затишья для прокатчиков. Оно и не мудрено — все усилия зрителей направлены не на изучение афиш, а на составление меню, покупку продуктов и подарков и беготню по торговым центрам без захода в манящие двери кинозалов.

Тем не менее, желающим сделать перерыв и отдохнуть от предпраздничных хлопот будет, где перевести дух и что посмотреть. В кинотеатрах вас ждут, пожалуй, самый симпатичный и эксцентричный служитель порядка, воспитательница, что говорится, «от Бога», и группа туристов, оказавшихся на старом военном корабле.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

Уморительная комедия от создателя телевизионной версии одноимённого сериала Ильи Куликова с тем же блистательным актёрским составом, который успел так полюбиться россиянам за без малого 3 года своего существования.

Обаятельный Гриша Измайлов, его строгий начальник Володя Яковлев, смешной, нелепый и трогательный толстяк Мухич, красотка Крис, сестра главного героя харизматичная Ника, его возлюбленная Алёна и другие персонажи хита канала ТНТ выходят на большие экраны, чтобы зарядить своих поклонников позитивом и подарить ощущение приближающегося праздника.

У Гриши и его коллег новая головная боль. В Барвихе не так много криминала, как хотелось бы руководству, и сверху приходит приказ о скором расформировании отделения. Команда доблестных полицейских вовсе не горит желанием вновь паковать вещички и перебираться в Бескудниково или ещё какой бы то ни было спальный район Москвы.

Чтобы увеличить раскрываемость и повысить свой авторитет в глазах высокого начальства, сотрудники рублёвского ОВД во главе с Измайловым разрабатывают коварный план подставного ограбления, участниками которого они же сами и станут, а потом успешно раскроют дерзкое преступление. Разумеется, всё пойдёт совсем не так, как было задумано…

"Воспитательница"

Драма с Мэгги Джилленхолл в главной роли.

Лизе 40. Она живёт в пригороде Нью-Йорка вместе с мужем и двумя детьми подросткового возраста. Кажется, всю свою жизнь она работает воспитательницей в детском саду. Её обожают дети и уважают родители. Разнообразие в её размеренный быт вносит увлечение поэзией, ради которого она посещает литературный кружок под руководством талантливого молодого преподавателя, с которым они ведут долгие задушевные разговоры.

Однажды в разгар трудового дня она слышит, как один из её воспитанников, пятилетний Джимми декламирует стихотворение собственного сочинения, расхаживая туда-сюда по учебному классу. Женщина пересказывает отрывок своему педагогу, и тот подтверждает чрезвычайную одарённость ребёнка. Лиза называет своего подопечного вторым Моцартом и отчаянно пытается убедить его приземлённую родню в том, что у их сынишки незаурядный талант, но каждый раз натыкается на стену непонимания. Отец упорно предпочитает бейсбол поэтическим вечерам и говорит, что хочет, чтобы мальчик рос «нормальным человеком». В его понимании, разумеется.

Постепенно увлечённость Лизы и желание взрастить гения перерастают в настоящую одержимость. Отчаявшись пробиться сквозь стену непонимания и, как ей кажется, твердолобости и лени, она решается на сумасшедший поступок, который перевернёт всю её благополучную жизнь с ног на голову.

"Человек, место, время и снова человек"

Совсем не новогодний корейский триллер с захватывающим сюжетом, кучей трупов и достаточно правдоподобными сценами насилия и убийств. Строго 18+.

Знаменитый азиатский режиссёр Ким Ки Дука задумал эту картину как своеобразную метафору, представляющую историю становления человеческого рода сквозь призму сосуществования совершенно разных людей в условиях полной изоляции от внешнего мира.

Группа путешественников выбрала для круиза весьма странное судно — изрядно поношенный линкор, на котором они и отправляются в своё жуткое путешествие. Компания подбирается самая разношёрстная: занимающий высокий пост политик с сыном, несколько богачей, молодые супруги, чудаковатый старик, сутенёры, девушки лёгкого поведения и банда отъявленных головорезов. На следующее после посадки утро все они с удивлением обнаруживают, что вода вокруг будто испарилась, а их временное пристанище теперь парит в небесах.

В условиях полной анархии кровожадные преступники начинают устанавливать свои порядки и первым делом берутся за сливки их маленького общества. На корабле начинаются беспорядки, хаос и кровопролитие. Довольно скоро во все эти события оказываются вовлечены и остальные пассажиры, вне зависимости от пола, рода занятий и возраста. Кто одержит победу в смертельной борьбе за власть, и кому удастся выжить? Финал удивит даже самого искушённого киномана.