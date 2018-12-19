Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Под Сильвер-Лэйк
Триллер, Комедия, Драма
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Близнецы
Триллер, Ужасы
Купить билет

Что смотреть в кино на выходных 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Последние предновогодние недели — время затишья для прокатчиков. Оно и не мудрено — все усилия зрителей направлены не на изучение афиш, а на составление меню, покупку продуктов и подарков и беготню по торговым центрам без захода в манящие двери кинозалов.
Тем не менее, желающим сделать перерыв и отдохнуть от предпраздничных хлопот будет, где перевести дух и что посмотреть. В кинотеатрах вас ждут, пожалуй, самый симпатичный и эксцентричный служитель порядка, воспитательница, что говорится, «от Бога», и группа туристов, оказавшихся на старом военном корабле.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"

Уморительная комедия от создателя телевизионной версии одноимённого сериала Ильи Куликова с тем же блистательным актёрским составом, который успел так полюбиться россиянам за без малого 3 года своего существования.
Обаятельный Гриша Измайлов, его строгий начальник Володя Яковлев, смешной, нелепый и трогательный толстяк Мухич, красотка Крис, сестра главного героя харизматичная Ника, его возлюбленная Алёна и другие персонажи хита канала ТНТ выходят на большие экраны, чтобы зарядить своих поклонников позитивом и подарить ощущение приближающегося праздника.
У Гриши и его коллег новая головная боль. В Барвихе не так много криминала, как хотелось бы руководству, и сверху приходит приказ о скором расформировании отделения. Команда доблестных полицейских вовсе не горит желанием вновь паковать вещички и перебираться в Бескудниково или ещё какой бы то ни было спальный район Москвы.
Чтобы увеличить раскрываемость и повысить свой авторитет в глазах высокого начальства, сотрудники рублёвского ОВД во главе с Измайловым разрабатывают коварный план подставного ограбления, участниками которого они же сами и станут, а потом успешно раскроют дерзкое преступление. Разумеется, всё пойдёт совсем не так, как было задумано…
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Воспитательница"

Драма с Мэгги Джилленхолл в главной роли.
Лизе 40. Она живёт в пригороде Нью-Йорка вместе с мужем и двумя детьми подросткового возраста. Кажется, всю свою жизнь она работает воспитательницей в детском саду. Её обожают дети и уважают родители. Разнообразие в её размеренный быт вносит увлечение поэзией, ради которого она посещает литературный кружок под руководством талантливого молодого преподавателя, с которым они ведут долгие задушевные разговоры.
Однажды в разгар трудового дня она слышит, как один из её воспитанников, пятилетний Джимми декламирует стихотворение собственного сочинения, расхаживая туда-сюда по учебному классу. Женщина пересказывает отрывок своему педагогу, и тот подтверждает чрезвычайную одарённость ребёнка. Лиза называет своего подопечного вторым Моцартом и отчаянно пытается убедить его приземлённую родню в том, что у их сынишки незаурядный талант, но каждый раз натыкается на стену непонимания. Отец упорно предпочитает бейсбол поэтическим вечерам и говорит, что хочет, чтобы мальчик рос «нормальным человеком». В его понимании, разумеется.
Постепенно увлечённость Лизы и желание взрастить гения перерастают в настоящую одержимость. Отчаявшись пробиться сквозь стену непонимания и, как ей кажется, твердолобости и лени, она решается на сумасшедший поступок, который перевернёт всю её благополучную жизнь с ног на голову.
Билеты на фильм можно купить на Афише

"Человек, место, время и снова человек"

Совсем не новогодний корейский триллер с захватывающим сюжетом, кучей трупов и достаточно правдоподобными сценами насилия и убийств. Строго 18+.
Знаменитый азиатский режиссёр Ким Ки Дука задумал эту картину как своеобразную метафору, представляющую историю становления человеческого рода сквозь призму сосуществования совершенно разных людей в условиях полной изоляции от внешнего мира.
Группа путешественников выбрала для круиза весьма странное судно — изрядно поношенный линкор, на котором они и отправляются в своё жуткое путешествие. Компания подбирается самая разношёрстная: занимающий высокий пост политик с сыном, несколько богачей, молодые супруги, чудаковатый старик, сутенёры, девушки лёгкого поведения и банда отъявленных головорезов. На следующее после посадки утро все они с удивлением обнаруживают, что вода вокруг будто испарилась, а их временное пристанище теперь парит в небесах.
В условиях полной анархии кровожадные преступники начинают устанавливать свои порядки и первым делом берутся за сливки их маленького общества. На корабле начинаются беспорядки, хаос и кровопролитие. Довольно скоро во все эти события оказываются вовлечены и остальные пассажиры, вне зависимости от пола, рода занятий и возраста. Кто одержит победу в смертельной борьбе за власть, и кому удастся выжить? Финал удивит даже самого искушённого киномана.
Билеты на фильм можно купить на Афише
Вечерняя Москва: последние новости
«Реинкарнация» названа лучшим фильмом ужасов Девочка созрела: Анна Снаткина примерила образ роковой женщины Данила Козловский решил снять большой исторический фильм
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клан Добронравовых: когда актерство в крови
Disney показал первые кадры грядущего «Аладдина»
Неудачные дубли из сериала «Игра престолов»
Аристарх Венес: «У меня много вопросов к себе»
Серые мышки стали главным трендом в кино
Новости партнеров
Видео
02:15
Джон Сноу приручает Беззубика
Актеры
00:42
Страхи, сомнения и любовь Галины Волчек
Актеры
02:38
Что стало с актерами сериала «Бригада»
Актеры
03:03
Каким будет фильм «Король Лев»
Фильмы
03:35
Неудачные дубли из сериала «Игра престолов»
Сериалы Актеры
10:11
Кто станет лучшим актером года
Фильмы
01:23
Фильмы, которые были запрещены в СССР
Фильмы
05:10
Как сложились жизни актеров из «Зимней вишни»
Актеры Фильмы
04:51
«Все фальшивое»: как снимают новогодние «огоньки»
ТВ
02:57
Как песни Высоцкого спасли фильм
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение