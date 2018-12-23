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Голливудские фильмы с «хорошими» русскими 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Звездный путь"
Любой человек, смотревший голливудские фильмы, может вспомнить как изображают русских в этих картинах. Как правило, это не самые положительные персонажи, зачастую характеры изображены гротескно. О том, как в Голливуде обращаются с русским языком, даже упоминать не хочется. Над именами, вроде «ЛШТШФУМ Ащьф» вместо Фомы Кинияева и «ГУЛIНА ГУЛЬНАРА НАДЫРАУНА» (Виктор Наворский) только ленивый не посмеялся. Мы решили вспомнить положительных и даже героических русских персонажей в голливудских фильмах.

«Звездный путь», 1966 год

Павел Андреевич Чехов — русский член экипажа «Энтерпрайза». В одиннадцатом фильме «Звездного пути» Чехова сыграл актер Антон Ельчин. Его герой представлен зрителю как 17-летний «вундеркинд», чьи математические способности не раз спасают «Энтерпрайз».

«Армагеддон», 1998 год

Лев Андропов — русский космонавт, который управляет станцией «Мир» и носит ушанку (конечно же). Несмотря ни на что его вклад в дело спасения мира от метеорита сложно переоценить.

«К-19», 2002 год

Алексей Востриков — капитан советской атомной подводной лодки, заставляющий команду работать в экстремальных условиях. Это вызывает недовольство моряков. Во время аварии, произошедшей в реакторе, Востриков отвергает предложение о помощи американского корабля, но после безуспешных попыток починить реактор, принимает решение затопить подлодку и перевести команду на американский эсминец. Востриков попадает под трибунал, но его оправдывают. Однако командовать подводной лодкой он больше не будет никогда. Фильм основан на реальных событиях.
Комментарии
Фильмы , Алексей Востриков , Павел Чехов , Антон Ельчин
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