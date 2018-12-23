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Михайлов добавил в сцене с Дорошиной огонька 

Рамблер 1 час назад
Любовная сцена Василия и Нади Кузякиных в фильме «Любовь и голуби» выглядит очень комично, но актерам во время съемок было не до смеху. На дворе стояла поздняя осень, даже выпал первый снег, а главная героиня в кадре была одета в легкое платье с открытыми плечами. Безвкусный наряд Надежды очень веселил режиссера ленты Владимира Меньшова: все было не ее — и платье, и платок в горошек. Тем самым Меньшов хотел подчеркнуть нелепое и трогательное стремление героини предстать перед своим мужем во всей красе. Свою лепту внес и исполнитель роли Василия: снимаясь в этом эпизоде, Александр Михайлов пытался зубами оторвать с платья своей коллеги шнурок, вышло достаточно забавно. Надо отдать должное рабочей группе, которая все тщательно готовила для съемок страстной сцены: снег растопили осветительными приборами, а пожелтевшие листья покрасили в зеленый цвет. Но с зеленью вышла загвоздка — листья опали, тогда режиссер придумал трюк с бумажными букетами, которые распускались бы на дереве в нужный момент. Эпизод удалось снять с первого дубля, и Нине Дорошиной не пришлось долго мерзнуть в летнем наряде.
Комментарии
Фильмы , Актеры , Видео , Александр Михайлов , Владимир Меньшов , Нина Дорошина
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