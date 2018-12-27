Фильмы, запрещенные к показу в России

Далеко не все фильмы можно посмотреть на широких экранах по тем или иным причинам. Но это совершенно не значит, что картина, которую не пустили в прокат, будет плохой. Чаще всего, такое случается из-за цензуры.

Вот несколько фильмов, которые показали далеко не на всех экранах кинотеатров:

"Любовь"

Фильм Гаспара Ноэ , который в основном был показан на фестивалях. Дальше он не пошел в прокат из-за обилия постельных сцен и отсутствия цензуры. В итоге фильм получил одну награду на Каннском фестивале.

"Интервью"

"Номер 44"

Картина Даниэля Эспиноса не была принята тепло в России не только на государственном уровне, но и среди зрителей. Фильм пропитан антисоветской пропагандой и искажает исторические факты.

"Клип"

Это сербский фильм режиссера Майи Милош. Картина вышла довольно аморальной. В фильме снимались актеры не достигшие совершеннолетия, и это не получило никакого одобрения.

"Смерть Сталина"

В фильме Армандо Ианнуччи вы сможете увидеть о Сталине все, чего не было на самом деле. Один из московских кинотеатров был оштрафован за показ этой киноленты.

"Россия 88"

Фильм является российским ремейком британского многосерийного фильма "Это Англия". В итоге картину занесли в реестр запрещенных материалов, так как ее посчитали экстремистской, но позже она была разблокирована на YouTube.