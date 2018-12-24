5 знаменитых фильмов о воскресении Христа 

Жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа привлекали внимание режиссеров с самого появления кино. Еще в 1898 году вышел французский фильм "Жизнь и страдания Иисуса Христа". Чаще всего кинематографисты обращались к кульминационным событиям Нового завета — распятию и воскресению Христа.
Верующие не всегда с пониманием относятся к творческим исканиям режиссеров. Некоторые фильмы вызывают даже резкое осуждение, особенно те, которые по-новому трактуют канонические события. Однако многие из них стали вошли в классику мирового кинематографа, поэтому стоит ознакомиться с ними хотя бы для того, чтобы составить собственное мнение. В нашей подборке — пять таких фильмов.
"Плащаница" (1953)
Режиссер — Генри Костер, в роли Христа — Дин Джаггер. Фильм рассказывает о судьбе римлянина Марцелла (Ричард Бертон), чья судьба оказывается связанной с Христом. Он видит казнь, выигрывает одежду Христа в кости, но потом начинается сомневаться и страдать от мук совести.
"Евангелие от Матфея" (1964)
Режиссер — Паоло Пазолини, в роли Христа — Энрике Иразоки. Режиссер рассказал историю Христа, опираясь только на Евангелие от Матфея. Картина вызвала скандал из-за личности самого режиссера, коммуниста, атеиста и гомосексуала.
"Последнее искушение Христа" (1988)
Режиссер — Мартин Скорсезе, в роли Христа — Уиллем Дефо. Режиссер исследует двойную природу Иисуса, бога и человека. В фильме показана альтернативная версия его жизни, где он женится на Марии Магдалине, и доживает до старости. Однако в финале Иисус отказывается от этого искушения и возвращается, чтобы умереть на кресте.
"Евангелие от Иоанна" (2003)
Режиссер — Филипп Сэвилл, в роли Христа — Генри Йен Кьюсик, звезда сериала "Остаться в живых". В основе — только Евангелие от Иоанна, любимого ученика Христа. Фильм рассказывает историю Иисуса от его встречи с Иоанном Крестителем и крещения до явления ученикам.
"Страсти Христовы" (2004)
Режиссер — Мел Гибсон, в роли Христа — Джеймс Кэвизел. Фильм излагает историю Иисуса от молитвы в Гефсиманском саду до Воскресения. Подробно показаны арест, суд Синедриона и Пилата, кульминацией становится крестный путь и страдания Христа. Фильм отличается тем, что герои разговаривают на арамейском и латыни в сопровождении субтитров.