Тест: сможете выжить в фильме ужасов или нет?

Многие из нас любят смотреть хорроры, чтобы привнести немного адреналина в размеренную повседневную жизнь. Мы часто даем советы экранным персонажам, переживаем за них и злимся, когда главный герой в одиночку спускается в темный подвал пот тревожную музыку.

Но никто она самом деле не представляет, как бы сам повел себя на месте киногероя. Что произошло бы, если бы вы попали в фильм ужасов на самом деле, какой была бы судьба вашего персонажа?

Стали бы вы первой жертвой злодея, отдали бы свою жизнь за друзей или продержались бы до самого финала, несмотря на все смертельные испытания?

Пройдите наш тест и попробуйте выяснить это.