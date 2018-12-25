5 фильмов, которые оценил сам Квентин Тарантино

Не удивляйтесь, что все эти фильмы сняты в XX веке, возможно, за просмотром этих картин Тарантино сформировал свой фирменный режиссерский почерк. Рассказываем, что с удовольствием пересматривает культовый режиссер, когда у него выдается выходной.

Челюсти, 1975

Кадр из фильма "Челюсти"

Рыбак Квинт собирается расправиться с гигантской кровожадной акулой, которая терроризирует жителей курортного городка на острове Эмити. Он решает ночью отправиться в открытые воды на небольшом катере, чтобы найти хищницу…

Тарантино любит картины середины 70-х, а Стивена Спилберга особенно ценит за эстетику того времени и принадлежность режиссера к американской "новой волне", наложившей отпечаток на все картины Квентина.

Кэрри, 1976

Кадр из фильма "Кэрри"

Сюжет рассказывает историю забитой и скромной девочки, у которой с детства проявлялись сверхъестественные способности к телекинезу, однако она ими не пользовалась. Взрослая Кэрри, униженная на выпускном одноклассниками, превращает прощальную вечеринку в настоящее кровавое месиво. А после она беспощадно убивает собственную мать, набожную пуританку, которая всю жизнь третировала Кэрри.

Влияние Брайана де Пальмы очевидно в фильмах Тарантино. Длинные планы, которые постоянно использует режиссер, Квентин пробует в "Бешеных псах", "Криминальном чтиве" и "Убить Билла".

Таксист, 1976

Кадр из фильма "Таксист"

Главный герой фильма — Трэвис Бикл, одинокий 26-летний мужчина, отслуживший в морской пехоте. Он страдает от хронической бессонницы, из-за которой устраивается работать ночным таксистом в Нью-Йорке. Если у Трэвиса нет клиентов, то он просто колесит по задворкам города. Эти поездки сняты так, что очень скоро зритель проникается атмосферой фильма и чувствует фатальное одиночество главного героя.

Ленту "Таксист" Тарантино несколько раз называл любимой в различных интервью. Причина — именно нагнетающая атмосфера и глубокое одиночество главного героя. "Таксист" напрямую цитируется Тарантино в "Бешеных псах", где режиссер уводит взгляд камеры от сцены с отрезанием уха. У Скорсезе похожий момент происходит в эпизоде со звонком Трэвиса Бикла.

Прокол, 1981

Кадр из фильма "Прокол"

Брайан Де Пальма

Главный герой Джек — звукорежиссер, озвучивающий второсортные фильмы ужасов. Однажды за работой он слышит странные звуки, которые ему удается записать. Позже оказывается, что это был звук выстрела и пробитой шины автомобиля, попавшего в аварию, в результате которой погиб кандидат в президенты США. У Джека на руках доказательство того, что автокатастрофа не была несчастным случаем, но против него выступает целая политическая группировка.

И снова картина талантливого режиссера Брайана Де Пальмы. Тарантино в восторге от мелких, но важных деталей, которыми наполнена эта картина. Именно они втягивают зрителя в действие фильма с головой.

Ночи в стиле буги, 1997

Кадр из фильма "Ночи в стиле буги"

Режиссер порнофильмов Джек Хорнер встречает в ресторане молодого официанта Дирка Дигглера. Познакомившись, он сразу же предлагает Дирку карьеру в картинах для взрослых. Парень соглашается и первое время у него отлично получается. Однако наркотики, к которым Дирк пристрастился на пике славы, вызывают половое бессилие, и карьера Дигглера рушится.

В фильме показаны секс, наркотики и жестокость, однако за всей пошлостью и грязью скрываются важные моменты, указывающие на проблемы общества. Вероятно, поэтому картина заслужила уважение Тарантино. Режиссер ценит такие приемы.