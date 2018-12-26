«Союзмультфильм» планирует снять сериал о Чиполлино

Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что студия ведет переговоры с наследниками Джанни Родари на тему производства сериала про Чиполлино. Об это она сообщила на заседании коллегии Минкультуры РФ

Студия планирует снять продолжение приключений главного героя сказки. Как заявила Слащева, это будет новое шоу, которое получит «дальнейшее развитие истории про известного в России персонажа».

Отмечается, что еще как минимум десять героев из "золотой коллекции" студии "Союзмультфильма" получат вторую жизнь. Один герой получит продолжение в сериале, другой станет игрой, а с кем-то сделают комикс.