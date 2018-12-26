Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
BTS LOVE YOURSELF TOUR IN SEOUL
Документальный, Музыкальный
Купить билет

«Союзмультфильм» планирует снять сериал о Чиполлино 

Рамблер 59 минут назад
Фото: Кадр из мультфильма "Чиполлино"
Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что студия ведет переговоры с наследниками Джанни Родари на тему производства сериала про Чиполлино. Об это она сообщила на заседании коллегии Минкультуры РФ.
Студия планирует снять продолжение приключений главного героя сказки. Как заявила Слащева, это будет новое шоу, которое получит «дальнейшее развитие истории про известного в России персонажа».
Отмечается, что еще как минимум десять героев из "золотой коллекции" студии "Союзмультфильма" получат вторую жизнь. Один герой получит продолжение в сериале, другой станет игрой, а с кем-то сделают комикс.
Напомним, в 1961 году на экранах появился полнометражный мультипликационный фильм «Чиполлино». Его режиссером тогда выступил Борис Дежкин.
Фильмы , Борис Дежкин , Юлиана Слащева , Минкультуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ивлеева объявила о закрытии шоу «Орел и Решка»11
«Три богатыря и Наследница престола» выходит в прокат
«Здравствуйте, я ваша тетя!»: что осталось за кадром
Рождественские фильмы, которые стоит пересмотреть
Что случилось с дочерью Барбары Брыльски1
Видео
05:14
Баста выпустил клип на саундтрек к фильму «Т-34»
Фильмы
00:59
Ивлеева объявила о закрытии шоу «Орел и Решка»
ТВ
02:00
Марина Александрова вспомнила детство в коммуналке
Актеры Шоу-бизнес
08:58
Как сейчас выглядят актеры «Титаника»
Актеры
02:07
В Сети появился трейлер новых «Людей в черном»
Фильмы
12:52
Отличные фильмы про космические путешествия
Фильмы
04:11
Какими стали актеры из «Графини де Монсоро»
Актеры Сериалы
02:38
Единственная комедия в жизни Василия Ланового
Актеры Фильмы
05:10
Эпизоды в кино, которые часто ставят на паузу
Фильмы Актеры
11:27
Чем завершится «Игра престолов»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение