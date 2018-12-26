В Сети появился первый трейлер хоррора «Мы»

В сети появился первый трейлер хоррора "Мы" от оскароносного режиссера Джордана Пила, известного своей работой над фильмом "Прочь", в том числе и как сценарист.

По сюжету семья с двумя детьми едет на отдых в Калифорнию. Они останавливаются в лесном домике и надеются на спокойный отдых в компании близких друзей, пока к ним не приходят незваные гости. В главных ролях снялись Люпита Нионго и Уинстон Дьюк.