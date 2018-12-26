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В Сети появился первый трейлер хоррора «Мы» 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Постер хоррора "Мы"
В сети появился первый трейлер хоррора "Мы" от оскароносного режиссера Джордана Пила, известного своей работой над фильмом "Прочь", в том числе и как сценарист.
По сюжету семья с двумя детьми едет на отдых в Калифорнию. Они останавливаются в лесном домике и надеются на спокойный отдых в компании близких друзей, пока к ним не приходят незваные гости. В главных ролях снялись Люпита Нионго и Уинстон Дьюк.
Пил, как и в прошлый раз, сам написал сценарий к фильму, а также выступил продюсером вместе с Джейсоном Блумом, Иэном Купером и Шоном МакКитриком. В фильме также снялись Элизабет Мосс, Тим Хайдекер, Яхья Абдул-Матин II, Анна Диоп и Кара Хэйуорд.
Фильмы , Тим Хайдекер , Джейсон Блум , Кара Хэйуорд , Элизабет Мосс
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