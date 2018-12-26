Из-за Яковлева Гайдай не стал снимать Миронова 

Комедия «Иван Васильевич меняет профессию», снятая в 1973 году, завоевала любовь миллионов телезрителей, а остроумные реплики героев стали ходячими фразами в народе. Юрий Яковлев, исполнивший роли Ивана Грозного и его близнеца из XX века Ивана Васильевича Бунши, очень хотел сыграть в кинокартине, эта работа позволяла ему продемонстрировать широкий диапазон своего актерского таланта. Изначально режиссер рассматривал на главные роли Юрия Никулина и Андрея Миронова, который пробовался в качестве Жоржа Милославского. Но Никулин отказался от съемок, а Миронов совершенно не смотрелся в паре с Яковлевым, в амплуа артистичного жулика он показался Гайдаю слишком утонченным. От участия актера, который за несколько лет до этого снялся в «Бриллиантовой руке», пришлось отказаться. А Милославского сыграл Леонид Куравлев.