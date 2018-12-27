Стали известны номинанты «Золотого орла»

Успех главного кассового хита года о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США вполне ожидаем. Лента заявлена в девяти номинациях, среди них — лучший фильм, сценарий, режиссерская и операторская работа, мужская роль. В последней за награду поборется Владимир Машков

Дебют Олега Трофимова также претендует на звание лучшего фильма и представлен еще в девяти категориях, в том числе женская и мужская роль ( Аглая Тарасова Александр Петров ) первого плана, женская роль второго плана, сценарий, фильм и музыкальное сопровождение.

Среди кандидатов на лучший сериал года — "Обычная женщина", "Мост", "Березка" и "Хождение по мукам".

Рекордсменом этой премии по количеству заявленных номинаций стал актер Александр Петров. Кроме уже упомянутого "Льда", также конкурсный отбор прошли его работы в сериале "Sпарта" (лучшая мужская роль на телевидении) и "Гоголь. Вий".

Торжественное вручение наград пройдет 25 января в первом павильоне "Мосфильма".