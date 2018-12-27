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Стали известны номинанты «Золотого орла» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Движение вверх"
В списке претендентов лидируют две картины — "Движение вверх" Антона Мегердичева и "Лед" Олега Трофимова.
Успех главного кассового хита года о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США вполне ожидаем. Лента заявлена в девяти номинациях, среди них — лучший фильм, сценарий, режиссерская и операторская работа, мужская роль. В последней за награду поборется Владимир Машков.
Дебют Олега Трофимова также претендует на звание лучшего фильма и представлен еще в девяти категориях, в том числе женская и мужская роль (Аглая Тарасова и Александр Петров) первого плана, женская роль второго плана, сценарий, фильм и музыкальное сопровождение.
Кроме того, на номинацию лучшего фильма претендуют такие киноленты как «Война Анны» Алексея Федорченко, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой и «Спитак» Александра Котта.
Среди кандидатов на лучший сериал года — "Обычная женщина", "Мост", "Березка" и "Хождение по мукам".
Рекордсменом этой премии по количеству заявленных номинаций стал актер Александр Петров. Кроме уже упомянутого "Льда", также конкурсный отбор прошли его работы в сериале "Sпарта" (лучшая мужская роль на телевидении) и "Гоголь. Вий".
За победу в женских номинациях помимо Аглаи Тарасовой будут бороться такие актрисы как Марта Козлова («Война Анны»), Лидия Вележева («Березка»), Анна Михалкова («Обычная женщина») и Анна Чиповская («Хождение по мукам»).
Торжественное вручение наград пройдет 25 января в первом павильоне "Мосфильма".
Комментарии
Фильмы , Владимир Машков , Антон Мегердичев , Аглая Тарасова , Алексей Федорченко , Анна Михалкова , Анна Чиповская , Александр Петров , Авдотья Смирнова , Лидия Вележева , Олег Трофимов
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