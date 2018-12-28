Авторский сценарий фильма «Игла» выставлен на продажу

На сайте «Авито» в Петербурге выставили на продажу экземпляр сценария, который, как утверждает автор объявления, является самым первым вариантом рукописи, созданной для фильма с Виктором Цоем в главной роли.

На страницах поверх машинописного текста можно увидеть заметки, написанные от руки. Владелец раритета отмечает, что эти изменения вносил в текст сценарист Бахыт Килибаев

Первый сценарий фильма «Игла» его владелец оценил в 1,5 миллиона рублей.

avito.ru

Напомним, что фильм «Игла» режиссера Рашида Нугманова вышел на экраны в 1988 году, главную роль в картине исполнил рок-музыкант Виктор Цой.

Также отметим, что ранее на продажу уже выставлялись вещи артиста: последнее письмо музыканта своей жене Марьяне (его оценили также в 1,5 миллиона рублей), а также оригинал-макет дебютного альбома группы «Кино» под названием «45».