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Фильмы, разгромленные критиками, но ставшие хитами 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Форсаж 8"
Порой одни и те же фильмы оказываются разгромлены критиками, но вызывают восторг у зрителей. Последние и делают картинам с невысоким рейтингом весьма солидную кассу.

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»

Кадр из фильма «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Этот супергеройский фильм получил целых четыре «Золотые малины», что совершенно не помешал ему собрать в прокате почти 900 миллионов долларов. Критики разгромили фильм за отвратительные спецэффекты и плохо прописанных героев. Но зрители решили сами удостовериться в справедливости критики. Кроме того, не взглянуть на схватку главных супергероев многие просто посчитали непростительной ошибкой. В результате, даже поклонники комиксов признали, что ожидали от фильма гораздо большего.

«Форсаж 8»

Кадр из фильма «Форсаж 8»
Кинокритики откровенно не понимают, в чем секрет популярности этой франшизы. Если первые части «Форсажа» не подвергались особому осуждению со стороны экспертов, то последние эпизоды специалисты готовы были просто разгромить. По их мнению, сюжеты картин не выдерживают никакой критики, диалоги героев от части к части становятся все менее адекватными… Но зрители, судя по всему, совершенно с этим не согласны. Поклонники франшизы продолжают с интересом следить за приключениями любимых героев и сборы последней части, составившие 1,2 миллиарда долларов, это подтверждают.

“Сумерки”

Кадр из фильма «Сумерки»
Все части саги про вампиров вызывали нервное подергивание глаз у кинокритиков. Эксперты были просто в ужасе от откровенно сырого сюжета и абсолютно лишенных эмоций главных героев. Вернее, от их каменных лиц. Но франшиза о любви вампира и обыкновенной девушки собрала в прокате рекордную сумму — 3,3 миллиарда долларов. Большая часть прибыли пришлась, надо сказать, на финальную часть фильма. Однако, стоит признать, что в итоге многие зрители после «эпохи „Сумерек“» признали, что франшиза все-таки была слабой, и не могут объяснить, в чем крылся секрет ее невероятной популярности.

“Алиса в Стране чудес”

Кадр из фильма «Алиса в Стране чудес»
Картина Тима Бертона по мотивам произведения Льюиса Кэррола в 2010 году была признана самым кассовым фильмом года, собрав более 1 миллиарда долларов в прокате. Зрители весьма благосклонно приняли новое прочтение старой сказки, а вот критики стараний Бертона не оценили, заявив, что детская сказка превратилась в психоделический фильм. Кстати, «Алиса в Зазеркалье», премьера которой состоялась в 2016 году, поддержки у зрителей уже не получила, не окупив даже бюджет.

“2012”

Кадр из фильма «2012»
Картина Роланда Эммериха на тему конца света не могла не заинтересовать зрителей. Да и имя Джона Кьюсака в главной роли тоже сделало свое дело. Сборы картины составили почти 800 миллионов долларов. Хорошие спецэффекты и отличная игра Кьюсака сыграли в этом, наверно, определяющую роль. В остальном фильм, по мнению критиков, оказался скучным, предсказуемым и до ужаса банальным. Тем не менее, в 2009 году картина стала настоящим хитом.
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