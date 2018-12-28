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Детали из фильмов, на которые не обращают внимания 

Рамблер 33 минуты назад
В 1990 году на экраны вышла рождественская комедия «Один дома». Она не только вывела в звёзды юного Макколея Калкина, но и стала одним из любимейших новогодних фильмов во всём мире. Однако внимательные зрители неоднократно задавались вопросами по поводу ряда моментов в картине. Так, мать Кевина обнаружила, что забыла сына Кевина дома уже в салоне летящего самолёта. Но как же никто не обратил внимания, что Кевин отсутствует, когда происходила посадка, ведь билеты были куплены на всех? Ответ на этот вопрос можно найти в самом начале комедии. Кевин залил молоком билеты и паспорта членов семьи и отец, разбираясь с промокшими бумагами, выбросил билет сына и не заметил этого. В итоге при посадке ни у родственников мальчика, ни у сотрудников аэропорта не появилось вопросов.
А какие ещё любопытные детали есть в популярных фильмах? Ролик расскажет об этом.
Фильмы , Видео
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