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Мультики, с треском провалившиеся в прокате 

Рамблер 4 часа назад
Когда создатели кино рассчитывают, что картина превратится в хит, они закладывают гигантский бюджет и не жалеют средств на гонорары актёрам и спецэффекты. Увы, не во всех случаях расчёты оправдываются: иногда фильмы проваливаются и разоряют авторов. Подобная участь может постигнуть даже анимационные ленты.
1. «Титан: После гибели Земли» (2000). Историю оценили только самые преданные поклонники жанра, широкой публике он по вкусу не пришёлся. На создание мультфильма потратили 75 миллионов долларов, а собрал в прокате он всего 36 миллионов.
2. «Тайна красной планеты» (2011). Анимационная картина должна была стать прорывной, но стала провальной. Продюсер Роберт Земекис настолько испортил репутацию этим мультфильмов, что ему пришлось отказаться от следующего проекта. При бюджете в 150 миллионов долларов и затратах на рекламу в размере 25 миллионов «Тайна красной планеты» принесла после проката лишь 39 миллионов.
Смотрите видео и узнайте, сколько потратили зрители на просмотр мультика «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (2016), снятом за 1 миллиард рублей, и окупилась ли в прокате лента «Крякнутые каникулы» (2016), на создание которой ушло 920 миллионов рублей.
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Фильмы , Видео , Роберт Земекис
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