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Какими были бы растолстевшие принцессы Диснея 

Рамблер 1 час назад
Принцессами из диснеевских мультиков восхищаются девочки по всему миру. Юные зрительницы мечтают о таких же роскошных нарядах, как у сказочных красавиц, и, конечно же, хотят быть похожими на них. И это неудивительно, ведь сказочные девушки безупречны: у них прекрасные волосы, отличная коже и точёные фигурки. А какими были бы диснеевские принцессы, будь они обычными девушками?
1. Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» (1937) была подростком невысокого роста. Но если бы она росла во дворце в достатке и не отказывала бы себе в деликатесах?
2. Русалочка из одноимённого мультика 1989 года всю жизнь провела в море. У неё тонкая талия и роскошные рыжие волосы, почему-то не промокающие в воде. Но какой бы она выросла, если бы не резвилась на океанских просторах дни напролёт, а проводила бы часы на комфортном ложе?
3. Жасмин из мультипликационной ленты «Аладдин» (1992) — настоящая восточная красавица с тёмной кожей, густыми чёрными волосами и совершенными формами. А какой она стала бы, если, очаровав Аладдина и выйдя за него замуж, увлеклась бы восточными сладостями?
Смотрите видео и посмотрите, какими увидел принцесс Диснея художник.
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Фильмы , Видео
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