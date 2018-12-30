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Как делают дождь в кино 

Рамблер 57 минут назад
На милость погоды рассчитывать не приходится и предсказать ее довольно трудно. Поэтому съемочная группа предпочитает полагаться на проверенные способы и включать-выключать дождь в кадре именно тогда, когда это требуется.
Для того, чтобы снять эпизоды с дождливой погодой, создателям фильма приходится прибегать к услугам специальной водной установки.
Ее выбирают даже того, когда на улице по-настоящему ненастно. А все потому, что в кадре настоящий дождь не виден без специальных усиливающих эффектов и очень правильного освещения.
"Киношная" дождевая установка представляет собой систему труб. Ее подвешивают на кране на нужной высоте. Иногда это обычные отверстия, через которые под напором стекает вода. Но сейчас все чаще применяются специальные разбрызгиватели, в которых меняется не только напор, но и направление движения.
Icon Entertainment International
Кроме того, такая дождевая установка оснащена специальной головкой, которая позволяет создавать капли именно такого размера, который нужно.
Таким образам съемочной группе не нужно подстраиваться под прихоти погоды. Они управляют ей сами.
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Фильмы , Видео
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