5 советских фильмов, которые смотрят в Новый год

Эти фильмы неизменно транслируются по разным телеканалам в канун Нового года, и без них уже невозможно вообразить любимый праздник.

"Девчата"

Комедия о любви в сибирской тайге. Здесь есть все: любовь, предательство, настоящая искренность и много елок и снега. Кстати, Тосю Кислицыну, по задумке режиссера, должна была играть Наталья Кустинская , но худсовет посчитал ее слишком красивой, и роль досталась Надежде Румянцевой

"Операция Ы и другие приключения Шурика"

Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"

Одна из самых популярных комедий Леонида Гайдая , которую чаще всего показывают в канун Нового года. Фильм состоит из трех историй, связанных лишь одним персонажем — неунывающим студентом Шуриком. Реплики любимых героев давно растащили на цитаты,

"Иван Васильевич меняет профессию"

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Еще одна комедия с Александром Дементьевом в главной роли. Здесь он уже не студент, а серьезный ученый, который изобретает машину времени и переносится во времена Ивана Грозного . Приключения советских граждан в царских палатах и русского царя в современной квартире держат в напряжении не одно поколение зрителей.

"Карнавальная ночь"

Кадр из фильма "Карнавальная ночь"

Этот фильм появился не благодаря, а вопреки. Сначала начинающий режиссер Эльдар Рязанов с неохотой взялся за готовый сценарий, существенно его переработав к съемкам, затем худсовет не одобрил почти готовый материал и попросил поскорее закончить работу. Но 29 декабря 1956 года фильм вышел на экране, правда без афиш и объявлений о премьере, и случилось настоящее новогоднее чудо — зрители оценили картину. А в следующем году фильм был признан лучшим по опросам журнала "Советский экран".

"Ирония судьбы, или С легким паром"

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"

Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Нет, не ходим в баню, а смотрим нестареющий фильм, без которого не обходится ни один Новый год. Заливная рыба, как и в прошлый раз, окажется гадостью, ария московского гостя будет исполнена так же душевно, а Надя приедет к своему нерешительному доктору. Этот фильм мы успели заучить наизусть, но все равно пересматриваем каждый год.