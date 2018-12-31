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5 советских фильмов, которые смотрят в Новый год 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Девчата"
Эти фильмы неизменно транслируются по разным телеканалам в канун Нового года, и без них уже невозможно вообразить любимый праздник.

"Девчата"

Комедия о любви в сибирской тайге. Здесь есть все: любовь, предательство, настоящая искренность и много елок и снега. Кстати, Тосю Кислицыну, по задумке режиссера, должна была играть Наталья Кустинская, но худсовет посчитал ее слишком красивой, и роль досталась Надежде Румянцевой.

"Операция Ы и другие приключения Шурика"

Кадр из фильма "Операция Ы и другие приключения Шурика"
Одна из самых популярных комедий Леонида Гайдая, которую чаще всего показывают в канун Нового года. Фильм состоит из трех историй, связанных лишь одним персонажем — неунывающим студентом Шуриком. Реплики любимых героев давно растащили на цитаты,

"Иван Васильевич меняет профессию"

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Еще одна комедия с Александром Дементьевом в главной роли. Здесь он уже не студент, а серьезный ученый, который изобретает машину времени и переносится во времена Ивана Грозного. Приключения советских граждан в царских палатах и русского царя в современной квартире держат в напряжении не одно поколение зрителей.

"Карнавальная ночь"

Кадр из фильма "Карнавальная ночь"
Этот фильм появился не благодаря, а вопреки. Сначала начинающий режиссер Эльдар Рязанов с неохотой взялся за готовый сценарий, существенно его переработав к съемкам, затем худсовет не одобрил почти готовый материал и попросил поскорее закончить работу. Но 29 декабря 1956 года фильм вышел на экране, правда без афиш и объявлений о премьере, и случилось настоящее новогоднее чудо — зрители оценили картину. А в следующем году фильм был признан лучшим по опросам журнала "Советский экран".

"Ирония судьбы, или С легким паром"

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром"
Каждый год 31 декабря мы с друзьями… Нет, не ходим в баню, а смотрим нестареющий фильм, без которого не обходится ни один Новый год. Заливная рыба, как и в прошлый раз, окажется гадостью, ария московского гостя будет исполнена так же душевно, а Надя приедет к своему нерешительному доктору. Этот фильм мы успели заучить наизусть, но все равно пересматриваем каждый год.
Комментарии
Фильмы , Александр Дементьев , Леонид Гайдай , Надежда Румянцева , Эльдар Рязанов , Иван Грозный , Наталья Кустинская
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