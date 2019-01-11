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Сцены, которые вырезали из мультиков 

Рамблер 1 час назад
Режиссёры часто вырезают из фильмов эпизоды. Иногда это происходит ради сокращения хронометража, иногда для избавления от незначительных персонажей. Как ни странно, но эпизоды могут вырезать даже из мультфильмов.
1. «Король Лев» (1994). В первоначальном варианте мультика Шрам погиб в огне. Однако такой финал показался создателям не слишком впечатляющим, поэтому в окончательном варианте Шрам упал в пропасть, где его растерзали гиены.
2. Тайна Коко» (2017). В оригинальной задумке историю начинал эстрадный номер, красочно рассказывающий о мире мёртвых. Готовя мультипликационную ленту к премьере, от него отказались.
3. «Покахонтас» (1995). В фильме была музыкальная вставка: песня Покахонтас и Джона Смита, в которой они пели о нежных чувствах друг к другу. При монтаже её удалили.
4. «Университет монстров» (2013). Очаровательная сцена, в которой Салли и Майк знакомятся в детском саду, была нарисована, но позднее удалена.
5. «Зверополис» (2015). В этом мультипликационном фильме был эпизод, в котором рассказывалось об обязательной приручающей вечеринке, куда попали Ник и Джуди. Там был момент, когда медвежонку надели ошейник, и в этом усмотрели намёк на то, что хищник будет добрым, только если его пристально контролировать. Из финальной версии эпизод вырезали.
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Фильмы , Видео , Джон Смит
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