Самые пугающие триллеры 2018 года

Ужастики — жанр особый, но триллеры всегда находят аудиторию. Ежегодно киношники выпускают сотни фильмов ужасов, но далеко не все становятся хитами и запоминаются зрителям. В 2018 году вышло несколько картин, которые произвели впечатление на публику.

Одним из самых ярких стал хоррор «Мэнди», который многие уже назвали триумфальным возвращением подрастерявшего популярность Николаса Кейджа. Кейдж играет главного героя — мужчину, супругу которого убили сектанты. Теперь его цель — найти убийц и отомстить им. Созданная авторами атмосфера держит зрителей в напряжении весь фильм, а пугающие образы, преследующие персонажей, действительно ужасающи.

О других ужастиках 2018 года, заслуживших одобрительные отзывы, рассказывает ролик.