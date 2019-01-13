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Тест: хорошо ли вы помните фильм «Девчата» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: кадр из фильма "Девчата"
Фильм "Девчата" вышел в далеком 1962 году. Первоначально комедии была присвоена третья прокатная категория — руководители, принимавшие решение, не слишком высоко оценили картину, посчитав ее "чересчур бытовой и мелковатой".
Но зрители решили иначе. В год премьеры комедию режиссера Юрия Чулюкина посмотрели почти 35 миллионов человек.
С тех пор сменилось не одно поколение зрителей, а фильм все еще остается одним из любимых и цитируемых. В 1990-е годы Светлана Дружинина, сыгравшая в фильме роковую красотку Анфису, поделилась в одном из интервью мыслью снять ремейк картины, но пока не осуществила задуманное.
Мы вспомнили любимые цитаты из нестареющей классики и предлагаем вам пройти тест.
Фильмы , Тесты , Светлана Дружинина , Юрий Чулюкин
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