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Загадки для взрослых в детских мультфильмах 

Рамблер 3 часа назад
Если вы видели диснеевские мультфильмы, то наверняка при их просмотре задавали себе множество вопросов. Малыши, которым, главным образом, и адресованы эти истории, вряд ли задумываются о мелочах, но вот взрослые, приникающие к экранам вместе с чадами, видят в мультиках загадки. Давайте попытаемся найти ответы на некоторые вопросы.
1. Какой породы Скуби-Ду? Оказывается, это немецкий дог. Когда художник рисовал Скуби-Ду, он ориентировался именно на эту породу. Однако мультгерою подарили другой цвет шерсти и пятна.
2. Дональд Дак и его семейство с аппетитом поглощают утку в День Благодарения. Неужели они каннибалы? На самом деле сказочные утки поедали не своего сородича, а индейку, которую традиционно подают на стол во время этого праздника.
3. Какого пола мышонок Джерри и заяц из «Ну, погоди!»? Судя по их поведению, это все-таки мальчишки. Джерри любил заглядываться на красоток, а Заяц состоял в настоящем хоре мальчиков-зайчиков.
4. Почему у мультперсонажей 4 пальца, а не 5? Когда создавались первые голливудские мультфильмы, все кадры рисовали вручную. Это занимало очень много времени, а «отрезание» пальца у героев позволяло сократить срок подготовки истории. Сегодня это просто дань традиции.
5. Почему черепашкам-ниндзя дали имена художников? Сначала авторы комикса о черепашках планировали дать им японские имена, но потом ради шутки назвали их в честь знаменитых художников эпохи Возрождения. Как ни странно, они оказались подходящими.
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Фильмы , Видео
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