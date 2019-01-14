Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Снежная Королева: Зазеркалье
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Мэри Поппинс возвращается
Приключение, Фэнтези, Мюзикл
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Тёмное зеркало
Триллер
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

Сборы «Аквамена» перевалили за миллиард долларов 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: Кадр из фильма "Аквамен"
В минувшие выходные сборы супергеройского экшена «Аквамен» превысили миллиард долларов. Для вселенной комиксов DC, героем которой является Аквамен, это первый «проект-миллиардник». Релиз стал большим успехом и для студии Warner Bros., у которой не было таких сборов со времен «Хоббита: неожиданное путешествие», вышедшего в 2012 году.
Но главным выгодоприобретателем стал режиссер «Аквамена» Джеймс Ван. Сорокадвухлетний американец малазийского происхождения стал вторым режиссером в истории, снявшим сразу два фильма, собравших более одного миллиарда долларов (первым стал «Форсаж 7»). До него такое удавалось только Джеймсу Кэмерону с «Аватором» и «Титаником».
Львиная доля сборов «Аквамена» приходится на зарубежный прокат — лента заработала 732,4 млн долларов, в американском скромнее — около 287,86 млн Предыдущие релизы расширенной вселенной DC «Лига справедливости» и «Чудо-женщина» собрали 657 и 821 миллионов соответственно.
«Аквамен» — история Роберта Карри, обладающего силой, скоростью и способностью дышать под водой. В картине развивается противостояние Карри и его брата Орма, который намерен подчинить себе все царства Семи морей и получить древний титул «Повелителя океанов».
Комментарии
Фильмы , Джеймс Кэмерон , Джеймс Ван
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата выхода финала «Игры престолов»
«Баттл-рэп мертв»: Ресторатор о судьбе Versus6
Как популярные сериалы адаптируют в разных странах1
Роли, которые чуть не достались другим актерам
Самые впечатляющие фильмы-катастрофы
Видео
05:17
Роли, которые чуть не достались другим актерам
Актеры
04:20
Как популярные сериалы адаптируют в разных странах
Сериалы
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Актеры
05:14
Почему Владимир Гостюхин начал новую жизнь в 50
Актеры
04:21
Что мы знаем о Джеки Чане
Актеры
06:22
Голливудские миллионеры, которые живут скромно
Актеры
02:37
Что известно о Наталье Андрейченко
Актеры
01:30
Роберт Де Ниро открестился от роли Дональда Трампа
Актеры
04:57
Ляпы, которые оставили в известных фильмах
Фильмы
06:01
Актеры, своими руками сломавшие собственную карьеру
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение