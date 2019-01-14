Сборы «Аквамена» перевалили за миллиард долларов

В минувшие выходные сборы супергеройского экшена «Аквамен» превысили миллиард долларов. Для вселенной комиксов DC, героем которой является Аквамен, это первый «проект-миллиардник». Релиз стал большим успехом и для студии Warner Bros., у которой не было таких сборов со времен «Хоббита: неожиданное путешествие», вышедшего в 2012 году.

Но главным выгодоприобретателем стал режиссер «Аквамена» Джеймс Ван . Сорокадвухлетний американец малазийского происхождения стал вторым режиссером в истории, снявшим сразу два фильма, собравших более одного миллиарда долларов (первым стал «Форсаж 7»). До него такое удавалось только Джеймсу Кэмерону с «Аватором» и «Титаником».

Львиная доля сборов «Аквамена» приходится на зарубежный прокат — лента заработала 732,4 млн долларов, в американском скромнее — около 287,86 млн Предыдущие релизы расширенной вселенной DC «Лига справедливости» и «Чудо-женщина» собрали 657 и 821 миллионов соответственно.

«Аквамен» — история Роберта Карри, обладающего силой, скоростью и способностью дышать под водой. В картине развивается противостояние Карри и его брата Орма, который намерен подчинить себе все царства Семи морей и получить древний титул «Повелителя океанов».