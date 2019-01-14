Что смотреть в кино с 17 января

Маньяки, королевы, анимационные герои и даже сам Бог — на этой неделе фильм по вкусу найдет любой.

“Стекло”

Научно-фантастический триллер, готовящийся выйти на большие экраны уже в четверг, с нетерпением ждут поклонники фильмов «Неуязвимый» и «Сплит». Лента стала общим сиквелом этих двух картин. Речь в фильме пойдет о Дэвиде Данне, которому предстоит разобраться с маньяком по прозвищу Зверь, обладающим сверхспособностями. Но в противостяние вмешивается террорист-инвалид Элайджа Прайс (Мистер Стекло), которому известны тайны обоих противников.

“Две королевы”

В основе сюжета биографической драмы режиссера-дебютантки — книга британского историка Джона Гая «Моя жизнь принадлежит мне: настоящая история Марии — королевы Шотландии». Произведение адаптировал в сценарий Бо Уиллимон , известный по сериалу «Карточный домик». Две женщины, две королевы, Елизавета I и Мария Стюарт, соперничают и в политике, и в любви. Вторая в результате этой борьбы обрекает себя на годы тюремного заключения и казнь.

“Пышка”

Комедийный мюзикл о полненькой девушке, чья мама — бывшая королева красоты, создан по мотивам одноименного романа Джули Мерфи. В знак протеста не соответствующая стандартам красоты старшеклассница решает принять участие в конкурсе красоты для подростков, который курирует ее родительница. Примеру Уиллоудин следуют и некоторые другие подростки, чья внешность отличается от общепринятых стандартов красоты.

“Интервью с Богом”

Режиссер: Перри Лэнг

Журналист Пол Ашер возвращается домой после командировки в горящую точку. Его привычная жизнь рушится на глазах: брак разваливается, веры остается все меньше. Пытаясь отвлечься и преодолеть кризис, Пол соглашается взять интервью у человека, называющего себя Богом. Какие вопросы он ему задаст?

“Астерикс и тайное зелье”

Невероятная возможность галлов черпать силу в чудесном напитке под угрозой. Единственный человек, который знает секретный рецепт зелья, упав с дерева, ломает конечности. К друиду приходит осознание того, что пришла пора передать свои знания достойному преемнику. На его поиски и отправляются Астерикс и Обеликс.