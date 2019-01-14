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Кинооператоры назвали лучшие фильмы XX века 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Лоуренс Аравийский"
Американское общество кинооператоров составило рейтинг лучших фильмов двадцатого века. Президент общества Стивен Фирберг отметил, что в честь столетия организации кинематографисты решили поделиться картинами, ставшими для них ориентирами в профессии.
Первое место заняла эпическая историческая драма Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский» (1962). Оператором картины выступил легендарный Фредди Янг, получивший за свою работу Оскар (всего фильм получил семь статуэток). Члены Общества высоко отметили операторскую работу Янга, отметив, что группе приходилось работать в невыносимых условиях сорокоградусной жары.
Второе место занял «Бегущий по лезвию бритвы» (1982) — экранизация научно-фантастического романа Филипа Дика, поставленная Ридли Скоттом и снятая оператором Джоном Кроненвесом. Третье место заняла военная драма Френсиса Форда Копполы — «Апокалипсис сегодня» (1979), оператором которой выступил великий итальянец Витторио Стораро. Фильм выиграл Каннский фестиваль и получил два Оскара — в том числе, за операторскую работу.
В десятку лучших также попали «Гражданин Кейн» (1941), «Крестный отец» (1972), «Бешеный бык» (1980), «Конформист» (1970), «Дни жатвы» (1978), «Космическая одиссея 2001 года» (1968), «Французский связной» (1971).
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Фильмы , Витторио Стораро
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