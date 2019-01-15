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Захватывающие триллеры, которые выйдут в 2019 

Рамблер 49 минут назад
Триллеры — один из самых популярных киножанров. Главными героями в таких лентах часто бывают психи и маньяки. В следующем году на киноэкранах появятся новые истории о персонажах с отклонениями, и сейчас самое время присмотреться к самым интересным.
В феврале в российском прокате появится биографическая драма «Ван Гог. На пороге вечности», в котором великого импрессиониста играет Уиллем Дефо. Большинству известны факты из его не вполне обычной жизни. Родственники художника говорили, что мальчик ещё в детстве был не таким, как другие, но яркие признаки душевного расстройства появились у Ван Гога уже в зрелом возрасте. О том, как художник постепенно терял связь с реальностью, и рассказывает лента.
О других неуравновешенных киногероях, с которыми зрителям предстоит познакомиться в следующем году, узнайте из ролика.
Фильмы , Видео , Уиллем Дефо
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