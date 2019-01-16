Как Олег Меньшиков попал в «Покровские ворота» 

Режиссёр Михаил Казаков, начиная снимать фильм «Покровские ворота» (1982), ещё не знал, кто будет играть главного героя Костика. Казаков отсмотрел 19 артистов, но так и нашёл того, кто идеально вписался бы в образ. Устав от нескончаемых поисков, он отправился в кино, где шёл фильм Никиты Михалкова «Родня». Там-то Казаков и увидел молодого актёра, который показался ему подходящим. Исполнителя вызвали на пробы. Им оказался Олег Меньшиков. На пробах Меньшиков играл эпизод с Татьяной Догилевой, и Казаков пришёл в восторг — перед ним был тот самый живой Костик, которого он так долго искал.