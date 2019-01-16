В Сети появился трейлер нового «Человека-паука»

Очередная часть франшизы получила название «Человек-паук: Вдали от дома». Согласно сюжету, Питер Паркер вместе с друзьями летит в Европу, но и там ему приходится надеть знаменитый костюм, потому что силы зла не дремлют.

На Питера выходит глава организации «Щит» Ник Фьюри ( Сэмюэль Л. Джексон ). Он сообщает о том, что по всему миру происходят атаки, за которыми стоят Элементали — дети природы, рожденные четырьмя стихиями (землей, огнем, водой и воздухом) и способные ими управлять.

Его союзником становится Мистерио — супергерой, создающий иллюзии, не отличимые от реальности. Примечательно, что во вселенной Marvel за этим героем закрепилась репутация плохого парня. Роль Мистерио досталась Джейку Джилленхолу, ранее не замеченному в экранизациях комиксов.

Впервые действие «Человека-паука» выходит за пределы США, и это явно говорит о том, что продюсеры делают ставку на европейский прокат. В трейлере львиная доля экшена происходит в Лондоне, однако, вероятно, в кадр попадут Прага и Венеция.

Примечательно, что в фильме у Питер Паркер носит новый костюм со встроенным бронежилетом. Ко всему прочему, у него есть и очки ночного видения, которые помогают ему во время ночных вылазок.

Мировая премьера фильма состоится 5 июля 2019 года.