Премьеры мультиков, которых не ждут

На 2019 год кинокомпании запланировали выпуск множества лент и мультфильмов. Но некоторые творения ещё до премьеры вызывают недовольство зрителей. В число таких картин попала анимационная история «Холодное сердце 2», продолжение мультфильма «Холодное сердце» (2013). Первая часть стала невероятно успешной, покорив детей по всему миру, и принесла создателям неслыханные доходы. Юные зрители мечтают заполучить игрушки, связанные с этим мультиком, а это вынуждает родителей приобретать всё новые и новые сувениры и игры. И это одна из причин, по которой грядущая премьера второй части волнует публику.

Видео рассказывает о других мультфильмах 2019 года, которые зрители не ждут.