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Премьеры мультиков, которых не ждут 

Рамблер 3 часа назад
На 2019 год кинокомпании запланировали выпуск множества лент и мультфильмов. Но некоторые творения ещё до премьеры вызывают недовольство зрителей. В число таких картин попала анимационная история «Холодное сердце 2», продолжение мультфильма «Холодное сердце» (2013). Первая часть стала невероятно успешной, покорив детей по всему миру, и принесла создателям неслыханные доходы. Юные зрители мечтают заполучить игрушки, связанные с этим мультиком, а это вынуждает родителей приобретать всё новые и новые сувениры и игры. И это одна из причин, по которой грядущая премьера второй части волнует публику.
Видео рассказывает о других мультфильмах 2019 года, которые зрители не ждут.
Фильмы , Видео
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