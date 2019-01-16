Как создают звуки для кино

Значительный вклад в успех фильма вносят отличный сценарий, удачный выбор актёров и красочная картинка. Но представьте себе, какими были бы популярные картины, не будь там особых звуков! Взрыв бомбы, взлёт космического аппарата, рычание динозавра или чуть слышный шелест травы — все эти звуки делают происходящее на экране более реальным и погружают зрителя в историю.

Созданием звуков в кино занимаются отдельные специалисты. Самые опытные и изобретательные получают не только огромные гонорары, но и всевозможные награды за звуковые эффекты. А как же они придумывают звуки, которых никто никогда не слышал, и записывают их? Видео раскрывает тайны создания звуков в кино.