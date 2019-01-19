5 мест, которые прославились, благодаря кино

Как показывает практика, порой кинематограф делает известными не только людей, но и локации, где проходили съемки фильмов.

Горы Хуаншань, Китай («Аватар»)

Кадр из фильма "Аватар"

Именно эти горы с отвесными обрыва и вдохновили Джеймса Кэмерона , когда он думал, как должна выглядеть планета Пандора. На их фоне и велись съемки.

Кафе «Две мельницы», Париж («Амели»)

Кадр из фильма "Амели"

Это заведение в самой романтичной столице мира стало невероятно популярным после выхода на экраны фильма с Одри Тоту в главной роли. Сейчас интерьер кафе, в котором происходили многие события картины, изменился, но хуже от этого заведение не стало.

Отель Four Seasons Beverly Wilshire, Лос-Анджелес, США (Красотка)

Кадр из фильма "Красотка"

Роскошный отель, расположившийся рядом с Родео-драйв, можно по праву назвать одним из «героев» знаменитого фильма. Большинство сцен романтической истории снимали именно в его стенах. И до сих пор отель является одной из достопримечательностей, обязательных к посещению, у поклонников картины.

Виадук Гленфиннан, Шотландия («Гарри Поттер»)

Кадр из фильма

Этот виадук получил у фанатов саги о юном волшебнике негласное название «дорога в Хогвартс». Именно эта расположившийся в живописной долине между двумя горами дорога «играла роль» пути, по которому в школу магии приезжали ученики.

Библиотека Брэдбери, Лос-Анджелес (“Бегущий по лезвию бритвы”, «Стартрек», «Артист»)

Невероятные лестничные пролеты библиотеки, конечно, не могли остаться без внимания режиссеров. Особенной популярностью здание пользовались у авторов фантастических фильмов. Но были у библиотеки и «лирические роли»: съемки черно-белого «Артиста» тоже проходили здесь.