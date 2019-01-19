Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Стекло
Триллер
Купить билет
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Начни сначала
Ромком
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Путь домой
Приключение, Мелодрама, Семейный
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Жил-был Дэдпул
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Крид-2
Драма, Спортивный
Купить билет
Тёмное зеркало
Триллер
Купить билет

5 мест, которые прославились, благодаря кино 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Гарри Поттер и тайная комната"
Как показывает практика, порой кинематограф делает известными не только людей, но и локации, где проходили съемки фильмов.

Горы Хуаншань, Китай («Аватар»)

Кадр из фильма "Аватар"
Именно эти горы с отвесными обрыва и вдохновили Джеймса Кэмерона, когда он думал, как должна выглядеть планета Пандора. На их фоне и велись съемки.

Кафе «Две мельницы», Париж («Амели»)

Кадр из фильма "Амели"
Это заведение в самой романтичной столице мира стало невероятно популярным после выхода на экраны фильма с Одри Тоту в главной роли. Сейчас интерьер кафе, в котором происходили многие события картины, изменился, но хуже от этого заведение не стало.

Отель Four Seasons Beverly Wilshire, Лос-Анджелес, США (Красотка)

Кадр из фильма "Красотка"
Роскошный отель, расположившийся рядом с Родео-драйв, можно по праву назвать одним из «героев» знаменитого фильма. Большинство сцен романтической истории снимали именно в его стенах. И до сих пор отель является одной из достопримечательностей, обязательных к посещению, у поклонников картины.

Виадук Гленфиннан, Шотландия («Гарри Поттер»)

Кадр из фильма
Этот виадук получил у фанатов саги о юном волшебнике негласное название «дорога в Хогвартс». Именно эта расположившийся в живописной долине между двумя горами дорога «играла роль» пути, по которому в школу магии приезжали ученики.

Библиотека Брэдбери, Лос-Анджелес (“Бегущий по лезвию бритвы”, «Стартрек», «Артист»)

Невероятные лестничные пролеты библиотеки, конечно, не могли остаться без внимания режиссеров. Особенной популярностью здание пользовались у авторов фантастических фильмов. Но были у библиотеки и «лирические роли»: съемки черно-белого «Артиста» тоже проходили здесь.
Комментарии
Фильмы , Джеймс Кэмерон , Одри Тоту , Гарри Поттер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Султан моего сердца» или «Великолепный век»: что лучше?
Как изменились герои культовых боевиков
Что смотреть в кино на этой неделе
20 сериалов 2019 года, которые вам стоит ждать
Кирстен Данст отказалась худеть за $10 миллионов
Видео
05:24
Секретные приемы киношников
Фильмы
06:50
Худшие эротические эпизоды в кино
Фильмы
02:20
«Квартет И» о новом фильме и неудачных проектах
Фильмы
06:06
Как голливудские звезды справляются с возрастом
Актеры
00:09
Башаров брал деньги за подсказки на шоу
ТВ
10:02
Самые известные «плохие русские» из Голливуда
Фильмы
05:39
Самые необычные фильмы 2018 года
Фильмы
04:40
Актеры, которые перенесли любовь из кино в жизнь
Актеры
06:52
Эпизод «Маши и Медведя» попал в книгу Гиннесса
Фильмы Другое
05:09
Нелепые ошибки в знаменитых фильмах
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение