Как объясняются странные концовки фильмов 

После просмотра некоторых фильмов зрители остаются в недоумении: финал оказывается таким неоднозначным, что история кажется незавершённой. Именно такая запутанная концовка заставила волноваться поклонников режиссёра Кристофера Нолана после фильма «Начало» (2010).
В финале картины главный герой в исполнении Леонардо Ди Каприо возвращается домой и видит детей, однако понять, реальность это или сон, — невозможно. На завершающих кадрах фильма виден волчок, который вертится и вот-вот упадёт со стола, а потом появляется чёрный экран. Что же хотели сказать этими намёками создатели «Начала»? Об этом финале и других концовках, озадачивших зрителей, расскажет видео.